Žloutenka a další nemoci minulosti se vracejí. Vrátí se i naše důvěra v očkování?

Epidemie hepatitidy A je v Česku realitou, zatímco v roce 2024 zaznamenali zdravotníci 636 případů a dvě úmrtí, za letošek to zatím, do pondělního rána, už bylo 2514 případů. Je navíc velmi pravděpodobné, že nakažených je mnohem více, protože žloutenka se šíří i mezi dětmi, které mají průběh nemoci velmi lehký a nemusí o ní nikdo vědět, a ony si nákazu předávají v dětských kolektivech. Naopak u dospělých může mít nemoc těžší průběh. Z čísel je nepochybně patrné, že žloutenka se šíří a bude šířit.
A nyní pozor, vypůjčíme si citát ze zpravodajství ČTK ze 3. listopadu: Podle ředitele Hygienické stanice hlavního města Prahy Vladimíra Možíška nebyl nikdo z nemocných před nakažením očkován. „To ukazuje, že očkování je skutečně spolehlivou a dlouhodobou ochranou.“
Ano, očkování je spolehlivou ochranou, v roce 2024 se nechalo očkovat 66 tisíc lidí, letos už více než 160 tisíc a bylo by jich pravděpodobně víc, kdyby bylo vakcín dostatek. Je nutné dodat, abychom nešířili paniku, že pokud jde o ty, kteří přišli do styku s nakaženými a nemocnými a vakcínu jim doporučí lékaři či hygienici, dostanou ji, z rezerv státu. Ostatní si budou muset počkat na nové dodávky.
Metoda prověřena stovkami let zkušeností
Zatímco v minulých létech se epidemie žloutenky vyskytovaly lokálně zejména v chudších krajích, jako je Ústecký, bylo možné je považovat za problém spojený výhradně s tzv. vyloučenými lokalitami. Momentálně je největší výskyt nemoci v těch nejlidnatějších krajích, tedy Středočeském, Moravskoslezském a v Praze. Což ovšem neznamená, že se šíří i „sociálně celoplošně“, v Praze je třetina případů hlášena u bezdomovců. Šíření žloutenky se nepochybně hned tak nezastaví a nemoc nezmizí.
Z tohoto pohledu je 160 tisíc očkovaných málo, možná by se projevilo, kdyby se nechalo očkovat zhruba desetkrát tolik lidí.
A teď se dostáváme k, nadnešeně řečeno, „výhodám“ žloutenky. Za prvé nízká smrtnost této nemoci a za druhé téměř stoprocentní ochrana proti nakažení pro každého očkovaného. Na druhé straně, i když na žloutenku pravděpodobně nezemřete, můžete mít celoživotní následky, tedy očkování se jeví jako veskrze rozumné opatření. Eliminace rizika téměř na nulu je dosažitelná a téměř jistá.
Po covidu bylo očkování v očích nezanedbatelné části veřejnosti zpochybněno, šířily se teorie o škodlivosti očkování a lidé tomu věřili, či dokonce stále věří. To zpochybňuje samotnou vakcinaci, metodu, která je prověřena stovkami let dobrých zkušeností. Žloutenka a vakcína proti ní může tento náhled na očkování změnit, tentokrát k lepšímu.