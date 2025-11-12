Žloutenka a další nemoci minulosti se vracejí. Vrátí se i naše důvěra v očkování?

Martin Zvěřina
Komentář   12:00
Na epidemii žloutenky v Česku může být i něco dobrého. Zdá se vám toto tvrzení nesmyslné, cynické či nebezpečné? Není, nikdo netvrdí, že současná epidemie žloutenky spojená se snad dočasným nedostatkem vakcín je něco pozitivního. Ostatně 29 mrtvých, které eviduje Státní zdravotní ústav, nic podobného ani nedovoluje.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Fakulůtní nemocnice Ostrava

Epidemie hepatitidy A je v Česku realitou, zatímco v roce 2024 zaznamenali zdravotníci 636 případů a dvě úmrtí, za letošek to zatím, do pondělního rána, už bylo 2514 případů. Je navíc velmi pravděpodobné, že nakažených je mnohem více, protože žloutenka se šíří i mezi dětmi, které mají průběh nemoci velmi lehký a nemusí o ní nikdo vědět, a ony si nákazu předávají v dětských kolektivech. Naopak u dospělých může mít nemoc těžší průběh. Z čísel je nepochybně patrné, že žloutenka se šíří a bude šířit.

A nyní pozor, vypůjčíme si citát ze zpravodajství ČTK ze 3. listopadu: Podle ředitele Hygienické stanice hlavního města Prahy Vladimíra Možíška nebyl nikdo z nemocných před nakažením očkován. „To ukazuje, že očkování je skutečně spolehlivou a dlouhodobou ochranou.“

Ano, očkování je spolehlivou ochranou, v roce 2024 se nechalo očkovat 66 tisíc lidí, letos už více než 160 tisíc a bylo by jich pravděpodobně víc, kdyby bylo vakcín dostatek. Je nutné dodat, abychom nešířili paniku, že pokud jde o ty, kteří přišli do styku s nakaženými a nemocnými a vakcínu jim doporučí lékaři či hygienici, dostanou ji, z rezerv státu. Ostatní si budou muset počkat na nové dodávky.

Metoda prověřena stovkami let zkušeností

Zatímco v minulých létech se epidemie žloutenky vyskytovaly lokálně zejména v chudších krajích, jako je Ústecký, bylo možné je považovat za problém spojený výhradně s tzv. vyloučenými lokalitami. Momentálně je největší výskyt nemoci v těch nejlidnatějších krajích, tedy Středočeském, Moravskoslezském a v Praze. Což ovšem neznamená, že se šíří i „sociálně celoplošně“, v Praze je třetina případů hlášena u bezdomovců. Šíření žloutenky se nepochybně hned tak nezastaví a nemoc nezmizí.

Nechali jste se očkovat proti žloutence?

celkem hlasů: 84

Z tohoto pohledu je 160 tisíc očkovaných málo, možná by se projevilo, kdyby se nechalo očkovat zhruba desetkrát tolik lidí.

A teď se dostáváme k, nadnešeně řečeno, „výhodám“ žloutenky. Za prvé nízká smrtnost této nemoci a za druhé téměř stoprocentní ochrana proti nakažení pro každého očkovaného. Na druhé straně, i když na žloutenku pravděpodobně nezemřete, můžete mít celoživotní následky, tedy očkování se jeví jako veskrze rozumné opatření. Eliminace rizika téměř na nulu je dosažitelná a téměř jistá.

Po covidu bylo očkování v očích nezanedbatelné části veřejnosti zpochybněno, šířily se teorie o škodlivosti očkování a lidé tomu věřili, či dokonce stále věří. To zpochybňuje samotnou vakcinaci, metodu, která je prověřena stovkami let dobrých zkušeností. Žloutenka a vakcína proti ní může tento náhled na očkování změnit, tentokrát k lepšímu.

