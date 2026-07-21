Zlý Babiš populisticky bojuje s mobily. Můžeme se samozřejmě tvářit, že problémem je jen on

Jedni říkají, že je zákon zbytečný, protože už dnes si může každá škola vybrat, zda mobily povolí, či zakáže. Plošné zákazy jsou podle kritiků problematické, přičemž jejich negativní vliv na děti asi popře málokdo. Přitom dětští a vývojoví psychologové o negativním vlivu mobilů na děti nepochybují, respektive dokládají ho studiemi.
Pokud potřebujete v plošném zákazu vidět populismus, případně totalitářství, nic vám v tom nezabrání. Stejně jako nic nezabrání „liberálním“ školám ostentativně zákaz porušovat. Možná, že použití telefonu na základní škole bude někým uvědomělým považované za formu odboje. Uvědomme si, jak se v této zemi dodržuje například zákaz používání telefonu za volantem.