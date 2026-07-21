Zlý Babiš populisticky bojuje s mobily. Můžeme se samozřejmě tvářit, že problémem je jen on

Martin Zvěřina
Komentář   15:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotogalerie7 Premium

Austrálie jako první na světě zakázala plošně sociální sítě pro děti do 16 let. (9. prosince 2025) | foto: Reuters

Vláda v pondělí schválila plošný zákaz mobilů na školách, ve školních družinách a jídelnách, má platit od roku 2027. Vzhledem k tomu že zákaz mobilů již dnes využívá zhruba polovina škol, jsou i ohlasy smíšené.

Jedni říkají, že je zákon zbytečný, protože už dnes si může každá škola vybrat, zda mobily povolí, či zakáže. Plošné zákazy jsou podle kritiků problematické, přičemž jejich negativní vliv na děti asi popře málokdo. Přitom dětští a vývojoví psychologové o negativním vlivu mobilů na děti nepochybují, respektive dokládají ho studiemi.

Jste pro zákaz mobilů ve školách?

Pokud potřebujete v plošném zákazu vidět populismus, případně totalitářství, nic vám v tom nezabrání. Stejně jako nic nezabrání „liberálním“ školám ostentativně zákaz porušovat. Možná, že použití telefonu na základní škole bude někým uvědomělým považované za formu odboje. Uvědomme si, jak se v této zemi dodržuje například zákaz používání telefonu za volantem.

Tento článek je součástí iDNES Premium

3 měsíce za 19 Kč

  • Investigativa od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Sport, který jde do hloubky

Celé léto bez
zamčených článků

Začít číst
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.