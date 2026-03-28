Zvyk přepínat čas: EK se ho před osmi lety zřekla, tak proč začne letní čas i letos?

Za tu dobu vyčpěly argumenty v jeho prospěch. Úspory energie jsou tak nepatrné, ba někdy i záporné, že nemají smysl. Lidem i zvířatům to rozhodí biorytmy.
Tak proč to stále funguje? Proč se každý březen letní čas „zapíná“ a každý říjen „vypíná“? Odpověď v Evropě zní: ze zvyku. A proto, že státy i politické elity se nedokážou dohodnout, co by mělo přijít po půlstoletí „přepínání času“.
Střídání „zimního“ (žádný takový neexistuje, ale ze zvyku už se tak standardnímu času říká) a letního času mělo v EU skončit v roce 2019. O rok dříve, v srpnu 2018, vystoupil před svým odchodem do důchodu šéf Evropské komise.
Jean-Claude Juncker tehdy řekl, že EK schválí návrh na konec střídání času, a zdálo se, že je hotovo. „Lidé to chtějí, my to uděláme,“ dodal, aby bylo jasno. Reagoval tak na výsledky veřejné konzultace. Během ní se vyslovilo 4,6 milionu občanů EU a 80 procent jich bylo proti střídání (přepínání) času.
Tak proč, zeptá se běžný obyvatel Evropy, se to už v roce 2019 nezrušilo? Či alespoň v roce 2021, jak zaznělo z Bruselu, nebo i později? Hádáte správně: covid, válka na Ukrajině, potom energetická krize, vždy se něco najde. Když se novináři ptali tehdejšího českého premiéra, co o tom soudí, Andrej Babiš odpověděl klasicky: „Mám jiné starosti, řeším migraci.“
Ano, střídání času nepatří k prioritám politiků. Ale hlavní háček je jinde. Aby bylo střídání času v Evropě zrušeno, státy EU by se musely shodnout na tom, čím ho nahradit. Možností je více, hlavně tyto dvě.
Za prvé. Návrat ke standardnímu času, do poměrů před rokem 1979. Což by ušetřilo každoroční přepínání času, ale lidé by museli oželet delší letní večery.
Za druhé. Zavedení letního času natrvalo. I tady by se ušetřilo každoroční přepínání času, zůstaly by delší letní večery, ale v zimě by přibyla dlouhá temná rána.
Státy EU se na jednom řešení, na nové, přitom jednotné konvenční úpravě prostě neshodnou. Zjednodušeně to vypadá takhle. Jižní země jako Španělsko, Francie či Portugalsko byly spíše pro prosazení trvalého letního času, aby si uchovaly letní večery a svůj způsob života. Střední a severní Evropa, Polsko a Finsko, jsou spíše pro trvalý návrat ke standardnímu (“zimnímu“) času. Jste-li v Helsinkách či Stockholmu, kde si v červnu užíváte bílé noci, nepotřebujete večery prodlužovat letním časem.
Proto je daleko ke shodě. Z odstupu to působí tak, že Jean-Claude Juncker se musel v srpnu 2018 dobře bavit. Zrušil „diktát“ Evropské komise a Evropanům nabídl svobodu volby. Stačí, když se dohodnete na novém modelu, a Brusel ten model přijme. Jenže Brusel ho nepřijal, neboť nebylo co přijmout. Žádný nový model, nová konvence, na které by se shodla většina států, natožpak všechny, prostě k dispozici není.
Proto budeme ze soboty na neděli opět přepínat čas. Proto budeme v tomto rituálu pokračovat i za rok, ba v dalších letech. A Juncker se může bavit tím, že ti, kteří na Brusel nadávají jako na zdroj diktátu, se nejsou schopni dohodnout mezi sebou, mají-li tu možnost.
Působí to skoro jako bajka. Jako alegorie fungování EU. Ba možná i jako výstraha před těmi, kteří tvrdí, že stačí odstranit EU a svět bude opět fungovat normálně. Na příkladu dohadování o reglementaci času vidíme, že to až tak moc neplatí.
Když to jde v Arizoně a Saskatchewanu…
Ale stejně je zvláštní, že v Severní Americe to jde. Stačí se podívat na mapy, které nabízí Wikipedie. Pro našince působí trochu bláznivě, že hranice států v USA či provincií v Kanadě se nekryjí s hranicemi časových pásem. To se v Evropě stát nemůže, ale Evropa má zase jiné bizarnosti. Skoro celá spadá do středoevropského časového pásma. Proto i španělská Galicie, západní výběžek kontinentu, se řídí časem Jindřichova Hradce (15. stupeň východní délky) a v létě se tam stmívá až před půlnocí.
V Severní Americe vidíme, že státy jako Arizona či Havaj a provincie jako Britská Kolumbie či Saskatchewan letní čas nepoužívají. Respektive že v Arizoně ho používají jen Navahové ve své rezervaci (aby měli týž čas jako soukmenovci v Utahu), ale nepoužívají ho Hopiové. Jak to, že v Americe taková rozmanitost jde a v Evropě nejde? To je otázka do pranice.