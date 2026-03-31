Kolja by dneska možná neprošel, aspoň ne v Americe. O změně času i časů

Radka Kvačková
Poslední slovo   20:00
Tak nám zase změnili čas. Nemuseli, Evropská komise už na tom nestojí, ale nějak se ne a ne najít odvážná vláda, která by řekla - a dost, s posouváním ručiček končíme. Dneska mi ten násilný zásah nevadí tolik jako v dobách, kdy jsem musela budit děti do školy ještě o hodinu dřív než obvykle, ale stejně to považuju za invazivní zásah do útrob. Do mých útrob.

Radka Kvačková

Připouštím, že nejsou útroby jako útroby. Ty moje seřídil Velký Hodinář striktně podle středoevropského času. Když se vzbudím, není pochyb, že je přesně sedm, když dávám na stůl oběd, můžu si být jistá, že hodiny na nejbližším kostele začnou odbíjet dvanáctou. Někdy mi to samotné přijde hloupé, a snažím se aspoň o malé zpoždění, ale nedaří se, stejně jako se mi nikdy nedařilo přijít na rande později než ten druhý. A že jsem se taky snažila, zvlášť když jsem si byla jistá, že očekávaný partner dorazí nejméně o čtvrthodinu později.

Zvyk přepínat čas: EK se ho před osmi lety zřekla, tak proč začne letní čas i letos?

Jednou jsem při tom čekání vymyslela dokonce fejeton. Jmenoval se „Jsem hodinky“, a když si ho dneska čtu, vlastně mi připadá docela vtipný. Byl postaven na otázce, jak to zařídit, aby člověk pořád jenom netikal a dokázal aspoň občas vypnout. Kvůli opotřebovávání. „… Opotřebování se trochu bojím,“ stálo tam. „ Proto jsem si preventivně zašla k doktorovi. Poslechl srdce a plíce, ale neshledat nic znepokojivého. Jako hodinky, pochvaloval si. Zkusila jsem si trochu postěžovat, že někdy bývám unavená, ale uklidnil mne. Z toho si nic nedělejte, řekl, když jste unavená, stačí se natáhnout…“ Haha.

Dnešní hodinky se už ovšem nenatahují, natož aby tikaly. Časy se totiž mění pořád a co platilo před pár lety, už neplatí. Vezměte třeba takového Kolju. Myslím ten oscarový film. Teď jsem ho se zalíbením sledovala v televizi a říkala si, že dneska by ho v Americe asi vypískali. A možná by nemohl v dané podobě vzniknout ani u nás.

Vždyť on začíná scénou, jak pan Svěrák nadzdvihává smyčcem od violoncella zpěvačce sukni a prohlíží si její nohy. A zdá se, že ženské nohy ho vůbec zajímají. Přitom jde o veskrze kladného hrdinu. Co by tomu dneska řekl ten kritik, který před několika lety znectil za pochvalu ženských křivek i nejdecentnějšího z moderátorů Marka Ebena?

Jak se člověk může stát vrahem. Někdy k tomu stačí centimetr

Přidávat ke změnám, jež přináší čas jaksi přirozeně, ještě umělou změnu času, zdá se mi příliš. Člověk by přecejen rád, kdyby se mohl spolehnout aspoň na to, že v poledne je slunce v nadhlavníku. Když se vzbudíte v sedm, přičemž v rádiu hlásí osm, a o dvanácté si pustíte v televizi Moravce, přičemž se na obrazovce objeví Dolanský, může to křehčí povahy rozrušit. I když Dolanský se mi nakonec líbil víc (víc nad věcí). Škoda jen, že mu do druhé části diskuse pozvali jen zástupce jednoho názoru. Ale chápu, že když jde o otázku veřejnoprávnosti, nemůže televize riskovat a dávat prostor někomu, kdo by měl vůči ní zásadnější výhrady.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Podmínka Ruska k ukončení války. Požaduje stažení Ukrajiny z Donbasu do dvou měsíců

Donbaské silnice chráněné sítí proti ruským FPV dronům (3. února 2026)

Mikulenka slavil hattrick, jednadvacítka v kvalifikaci rozstřílela Gibraltar

Čeští fotbalisté do 21 let slaví gól v kvalifikaci proti Gibraltaru.

Vězněná íránská nositelka Nobelovy ceny je ve velmi špatném zdravotním stavu

Íránská nositelka Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíová (6. prosince 2024)

ONLINE: Česko - Dánsko, tři změny v sestavě, hrají Chaloupek, Souček i Zelený

Jan Kliment právě proměnil rozhodující penaltu v rozstřelu v semifinále baráže...

Maďarský ministr řešil s Lavrovem vyškrtnutí Rusů ze sankcí, ukazuje nahrávka

V Kremlu se setkali i maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a jeho ruský...

Do vazby za útok v Pardubicích jde i cizinka, která rozumí dobře česky

Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne poslal do vazby i pátého podezřelého...

Mercedes v Chebu otevře závod, zaměstná tisíce lidí. Podle Havlíčka přinese miliardy

Pracovník montuje součásti nákladních vozidel Mercedes-Benz v továrně Daimler...

Hrozná ostuda, ke státní vlajce se chovají jako ke kusu hadru, tepe opozice vládu

Premiér Andrej Babiš přichází po jednání vlády. (30. března 2026)

ONLINE: Liberec - K. Vary 0:0. Divoký závěr, rozhodující duel jde do prodloužení

Radek Číp z Karlových Varů ve velké šanci trefil pouze masku gólmana Petra...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

První ropa po měsících blokády. Ruský tanker zakotvil na krizí zmítané Kubě

Ropný tanker plující pod ruskou vlajkou Anatoly Kolodkin připlouvá do...

Komentář

Reemigruje 800 tisíc Syřanů? Myšlenky pokládané za extrémní se chopil kancléř Merz

Německý kancléř Friedrich Merz (vpravo) a syrský prezident Ahmad Šara (vlevo)...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.