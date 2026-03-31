Kolja by dneska možná neprošel, aspoň ne v Americe. O změně času i časů

Připouštím, že nejsou útroby jako útroby. Ty moje seřídil Velký Hodinář striktně podle středoevropského času. Když se vzbudím, není pochyb, že je přesně sedm, když dávám na stůl oběd, můžu si být jistá, že hodiny na nejbližším kostele začnou odbíjet dvanáctou. Někdy mi to samotné přijde hloupé, a snažím se aspoň o malé zpoždění, ale nedaří se, stejně jako se mi nikdy nedařilo přijít na rande později než ten druhý. A že jsem se taky snažila, zvlášť když jsem si byla jistá, že očekávaný partner dorazí nejméně o čtvrthodinu později.
Jednou jsem při tom čekání vymyslela dokonce fejeton. Jmenoval se „Jsem hodinky“, a když si ho dneska čtu, vlastně mi připadá docela vtipný. Byl postaven na otázce, jak to zařídit, aby člověk pořád jenom netikal a dokázal aspoň občas vypnout. Kvůli opotřebovávání. „… Opotřebování se trochu bojím,“ stálo tam. „ Proto jsem si preventivně zašla k doktorovi. Poslechl srdce a plíce, ale neshledat nic znepokojivého. Jako hodinky, pochvaloval si. Zkusila jsem si trochu postěžovat, že někdy bývám unavená, ale uklidnil mne. Z toho si nic nedělejte, řekl, když jste unavená, stačí se natáhnout…“ Haha.
Dnešní hodinky se už ovšem nenatahují, natož aby tikaly. Časy se totiž mění pořád a co platilo před pár lety, už neplatí. Vezměte třeba takového Kolju. Myslím ten oscarový film. Teď jsem ho se zalíbením sledovala v televizi a říkala si, že dneska by ho v Americe asi vypískali. A možná by nemohl v dané podobě vzniknout ani u nás.
Vždyť on začíná scénou, jak pan Svěrák nadzdvihává smyčcem od violoncella zpěvačce sukni a prohlíží si její nohy. A zdá se, že ženské nohy ho vůbec zajímají. Přitom jde o veskrze kladného hrdinu. Co by tomu dneska řekl ten kritik, který před několika lety znectil za pochvalu ženských křivek i nejdecentnějšího z moderátorů Marka Ebena?
Přidávat ke změnám, jež přináší čas jaksi přirozeně, ještě umělou změnu času, zdá se mi příliš. Člověk by přecejen rád, kdyby se mohl spolehnout aspoň na to, že v poledne je slunce v nadhlavníku. Když se vzbudíte v sedm, přičemž v rádiu hlásí osm, a o dvanácté si pustíte v televizi Moravce, přičemž se na obrazovce objeví Dolanský, může to křehčí povahy rozrušit. I když Dolanský se mi nakonec líbil víc (víc nad věcí). Škoda jen, že mu do druhé části diskuse pozvali jen zástupce jednoho názoru. Ale chápu, že když jde o otázku veřejnoprávnosti, nemůže televize riskovat a dávat prostor někomu, kdo by měl vůči ní zásadnější výhrady.