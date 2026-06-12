Jak to, že poslanec Turek poprvé vystoupil až osm měsíců po volbách, půl roku po ustavení vlády? Už to může leckdo považovat za známku arogance. A co teprve, když se rozpovídal. Servítky vůči byrokracii na špici EU si nebral. Klimatické cíle EU jsou podle Turka horší než komunistické pětiletky a centrální řízení: to prý bylo jen neefektivní, ale dnes jde o cílenou destrukci.
Zní to radikálně, že. Ale pozor, za tvrdou rétorikou přišlo cosi zásadnějšího. Turek naznačil, že kvůli postoji EU už nebude prosazovat návrh vyšších pravomocí pro obce při rozhodování o výstavbě větrných elektráren. Jeho návrh měl posílit hlasy těch, kterým se nelíbí, že hlavně v akceleračních zónách by museli spolknout výstavbu větrníků. Že by ty větrníky byly vysoké až 240 metrů, poničily by tvář krajiny, ohrožovaly zvířata od ptáků a netopýrů až po hmyz, rušily by hlukem, vibracemi i na pohled.
Úhrnem. Sněmovna o Turkově návrhu jednat nebude, takže cesta pro rozsáhlou výstavbu obřích větrníků je volná. Pokud vám připadá, že to byla kapitulace Filipa Turka, jeho idejí, plánů i rétoriky před silou a vlivem EU, máte bod.
Nejsme na Severním moři, ba ani na Baltu
Byl to obraz reality. Toho, jaký je rozdíl mezi vlastním přesvědčením či rétorikou a tím, co je v praxi možné. Mezi Dichtung a Wahrheit (básněním a realitou), jak by řekl Goethe. Turkovi nelze vyčítat, že by něco sám rozhodl špatně. Vždyť rozhodnutí padlo už za vlády Petra Fialy. Někdo by mohl spekulovat, že kdyby u toho tehdy byl jako premiér Andrej Babiš, dopadlo by to víceméně stejně, neboť právě Babiš je tím, kdo určitě nechce narušit dotační vztahy v EU.
Proti Turkovi se už předtím zdvihla vlna odporu. Ale právě ta ukazuje, jak se jeho argumenty mohou hodit. Poslankyně Gabriela Svárovská (Piráti/Zelení) řekla, že náš průmysl ohrožují drahé energie. Šéf lidoveckých poslanců Marian Jurečka mluvil o dezinformační kampani k větrníkům. A Jiří Koželouh, programový šéf Hnutí Duha, napsal pro Seznam Zprávy text Větrnou energii nám v Hormuzu nezablokují, blokujeme si ji sami.
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Na všech těch argumentech něco je, přesto nezakryjí menší či větší míru demagogie. Ano, energie větru je skvělá věc. Je zadarmo, dosud nikoho nenapadlo ji zdanit. Její zlatou érou bylo 19. století, doby velkých rychlých plachetnic zvaných clippery. Z Austrálie, Číny a Indie dokázaly dorazit do Evropy za méně než sto dnů. No nekupte to i dnes. Ale má to háček.
Clippery se vyplatily tam, kde to mělo fyzikální i ekonomický smysl. Najděte si na Googlu heslo Clipper route. A zjistíte, že ty plachetnice pluly dnes zcela odlehlou trasou (místy, kde před lety zmizelo malajsijské letadlo) jen proto, že tam hodně foukalo. „Řvoucí čtyřicítky“, říkali oblasti kolem 40. rovnoběžky jižní šířky námořníci.
Jak to souvisí s dneškem? Tak, že „řvoucími čtyřicítkami“ Evropy je oblast Severního moře či Baltu – břehy Dánska, Německa, Polska, Nizozemska… Tam by byl hřích větrné elektrárny nestavět. Jsou vystaveny prudkým větrům po celý rok. Jenže v srdci střední Evropy to funguje jinak. Koeficient ročního využití větrných elektráren v Dánsku je o 50 procent vyšší než u nás a o 100 procent vyšší v případě těch na moři.
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Motoristé sobě – vehikl na jedno použití? Zatím předvedli jen nemotornost a ostrou rétoriku
Když Jiří Koželouh napsal Větrnou energii nám v Hormuzu nezablokují, blokujeme si ji sami, chtěl tím snad říci, že my sami si blokujeme vítr, aby byl dvakrát slabší než v Dánsku?
Hlavně aby nevypadl penězovod
Špičky byrokracie v EU uvažují ovšem tak, že co funguje v Dánsku či na pobřeží Německa, musí stejně fungovat po celé EU, že v EU musí obnovitelné zdroje energie (OZE) pokrývat podíl 30 procent.
Česko na to přistoupilo za Fialovy vlády s tím, že na stavbu větrníků půjdou peníze z Nástroje pro oživení a odolnost EU. Jenže kdyby Filip Turek ve Sněmovně prosadil svůj návrh na šetrnější výstavbu větrníků, na silnější slovo obcí při rozhodování o ní, celá věc by se protáhla přes konec roku 2026 a příliv peněz z Bruselu by vypadl.
Ano, Turek mohl prosazovat svou ideu a návrh, ale tím by de facto zařízl penězovod z EU. Anebo mohl preferovat ty již dohodnuté peníze z Bruselu. Už tušíte, proč nakonec před EU kapituloval a nechal si jen rétoriku?