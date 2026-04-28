Co s Turkem, když je pro Motoristy tak důležitý? Nepomáhejme mu vlastní agresivitou

Na první pohled každého trkne, že vládní zmocněnec Turek není ve výběru slov zdaleka tak přímočarý jako literární hostinský. Nicméně, určitě se domnívá, že je sečtělý a na rozdíl od Palivce se považuje za vtipného. Ale především si nemůže pomoci. Prostě musí urážet a provokovat, protože to patří k jeho životním projevům.
Nehoráznosti svatého obrázku Motoristů
Turkův poslední zářez je z oslavy výročí internetové televize XTV. Zde pan poslanec pronesl: „Na našich resortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno řekněme progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat…“ Tím pochopitelně pobouřil kdekoho, včetně premiéra, který se od něj distancoval.
Je nepochybné, že Filip Turek je nevhodný pro jakoukoli veřejnou funkci a zpětně svým jednáním legitimizuje prezidentův odpor při koaličních pokusech učinit z něj ministra. Vládním zmocněnce by také být neměl, nicméně jím patrně zůstane. Proč? Ačkoli premiéra dost štve, protože se musí opakovaně ohrazovat vůči Turkovým nehoráznostem, nevadí mu zase natolik, aby se pouštěl do koaličního sporu s Motoristy. Ti k „hranatému“ poslanci vzhlížejí jako ke svatému obrázku.
Lze mít plné pochopení pro všechny, které rozčiluje fakt, že se vládní představitel vyjadřuje nepřijatelně, a když už se omluví, omlouvá se jen úředníkům. Za nepřijatelnými negativními soudy si v případě bližních pracujících v neziskovém sektoru stojí.
Je možné Turka z pozice vládního zmocněnce „vydemonstrovat“? Těžko. Pokud se projevuje „jen“ neomalenými urážkami, nejde o překročení zákona a premiér konat nebude. Motoristé se budou tvářit spokojeně, protože pro ně představuje každý protimotoristický protest důkaz správnosti vlastní politiky. Jakkoli to je iracionální, je to jejich přesvědčení.
Je-li cílem pobouřených odstranění Turka, pak musí na svou stranu získat především Andreje Babiše. Ale to by o něm nesměli stále dokola mluvit jako o lháři, estébákovi, zloději, dotačním podvodníkovi, zločinci, lidském odpadu, parazitovi... Zkrátka, pokud někomu kontinuálně spíláte, nemůžete čekat, že vám splní každé přání. Jakmile začne Filip Turek vadit voličům ANO, Babiš zakročí.
Co by dnes premiéru Babišovi přinesl radikální zákrok proti Filipu Turkovi? Naštvaného Petra Macinku a všechny Motoristy, navíc žádné uznání ze strany pobouřené občanské společnosti. V jejich projevech by zůstal stále tím hnusným proruským Babišem ohrožujícím demokracii. V téhle situaci premiérovi chybí jakákoli motivace.
Zamořování veřejného prostoru
K úpadku veřejných mravů přispívají všichni nezdrženliví, nejen politici, kteří si nevidí do úst, tedy na prvním místě Andrej Babiš a další, ale též garnitura dnešní opozice, která před volbami lživě líčila svého největšího konkurenta jako sluhu Moskvy.
Veřejný prostor zamořují všichni, kteří nenávistně nálepkují, odsuzují a odmítají legitimitu jiných než vlastních názorů. Když každý z nás přibrzdí ve volbě výrazů, vynikne motoristická neomalenost o to víc a zlepšíme si životní prostředí. Intenzivnějším sprosťačením vládního zmocněnce neodstaví z funkce nikdo.
V okamžiku, kdy se všichni navzájem přestaneme poslouchat a respektovat, staneme se do jednoho Filipy Turky a nezbude nám než se pouze vzájemně urážet.