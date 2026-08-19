Sebereme-li poslancům a senátorům peníze, budou pracovat lépe a usilovněji? Ne, zahojí se jinak

Martin Zvěřina
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Premiér Andrej Babiš ve Sněmovně s předsedou SPD Tomiem Okamurou a šéfem Motoristů sobě Petrem Macinkou.

Premiér Andrej Babiš ve Sněmovně s předsedou SPD Tomiem Okamurou a šéfem Motoristů sobě Petrem Macinkou. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Premiér Andrej Babiš ve Sněmovně s předsedou SPD Tomiem Okamurou a šéfem Motoristů sobě Petrem Macinkou.
Premiér Andrej Babiš ve Sněmovně s předsedou SPD Tomiem Okamurou a šéfem Motoristů sobě Petrem Macinkou.
Premiér Andrej Babiš ve Sněmovně s předsedou SPD Tomiem Okamurou a šéfem Motoristů sobě Petrem Macinkou.
Premiér Andrej Babiš ve Sněmovně s předsedou SPD Tomiem Okamurou a šéfem Motoristů sobě Petrem Macinkou.
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Když platíš v burácích, seženeš jen opice. Tak nějak by mohl znít překlad anglické průpovídky, kterou s oblibou používá jeden náš bývalý šéfredaktor. Na platovou politiku v některých segmentech ekonomiky tahle poučka platí, nyní ji chce aplikovat vládní koalice na poslance.

Andrej Babiš oznámil, že prosadí vládní rozhodnutí o zmrazení platů ústavních činitelů a po dohodě v koalici slibuje, že se v září sněmovna návrhem bude zabývat. Při síle koalice je zřejmé, že se jim záměr prosadit podaří.

Koalice chce ve Sněmovně v září jednat o zmrazení platů politiků

Zmrazení platů nemá žádný věcný důvod, ekonomika neprochází krizí, průměrné příjmy neklesají, ba ani inflace nevylétla. Zkrátka žijeme v relativně stabilním prostředí. Získáme něco tím, že politikům sebereme pár procent platu? Z rozpočtového hlediska nikoli. Možná se budou páni Babiš a Okamura prsit, že sebrali politikům peníze, které si „nezaslouží“. Opravdu? Skutečně si poslanci, senátoři a ministři nezaslouží plat vypočítaný podle mechanismu, který stanovili zákonodárci v minulosti? A budou za méně peněz pracovat lépe?

Měly by se platy poslanců a senátorů zmrazit?

celkem hlasů: 10

Na předešlé otázky lze odpovědět pouze záporně, navíc vezměme v úvahu, že atraktivita politické kariéry pro některé profese je již dnes mizivá, příliv schopných nových tváří do politiky od tohoto rozhodnutí nečekejme.

S politikou jsou mnozí z nás nespokojeni dlouhodobě, reprezentanti jednotlivých stran nejsou vesměs žádní sympaťáci, i když si to o sobě myslí. Politika se jim scvrkla v několik jednoduchých hesel a přihlouplou sebeprezentaci na sociálních sítích. Lze to nějak zastavit? Těžko a už vůbec ne tím, že snížíme poslancům a senátorům platy. To je od infantilní sebepropagace neodradí, právě naopak. Existují relevantní výzkumy, že nedostatek prostředků snižuje inteligenci a zhoršuje rozhodování. Čekejme tedy spíš opak.

Nesmyslný koncept

Ostatně se snížením platu si umějí poslanci poradit. Stačí, aby vytvořili dostatek sněmovních výborů a podvýborů a dokážou svou mzdu vyrovnat původnímu očekávání. Nakonec jen pár voličů, kteří se zajímají, zjistí, kolikrát se daný podvýbor vůbec sešel a zda vykazoval nějakou činnost. Ale takových voličů je hrstka, ostatní raději žijí ve sladké nevědomosti.

Potřeba „chudých“ zástupců lidu má asi nějaké psychologické příčiny. Rovnostářství to ale nebude, například platy lékařů po roce 2020 doslova explodovaly, a přesto jsme nezaznamenali, že by se někdo proti téhle tendenci bouřil. Proč tedy vadí platy poslanců, které rostou či (se zpožděním) klesají podle předem daného mechanismu?

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Společnost nabyla kolektivního přesvědčení, že ti, kdo si vydělávají prací, mají dostat pokud možno co nejméně, aby se uskromněním zocelili. Kýženým cílem pak je bohatá společnost špatně odměňovaných lidí. Že je to nesmyslný koncept, to vám potvrdí nejeden ekonom.

Výsledek budování bohaté společnosti za pomoci chudnoucích pracujících je vidět například na premiérovi, ten dává svůj plat na dobročinnost celý, přispívá na nejrůznější bohulibé účely, a pokud jde o nějakou charitu, nekouká na korunu. Podobně to má s přestupky, jestliže něco náhodou provede, rád zaplatí pokutu, jakoukoli. Pro každého miliardáře jsou výdaje na živobytí trapným zlomkem jeho příjmů, proč by tedy nezmrazil platy? Na platech přeci nezáleží, pořádné peníze se vydělávají jinde.

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Komentář

Sebereme-li poslancům a senátorům peníze, budou pracovat lépe a usilovněji? Ne, zahojí se jinak

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