Zmrazíme, uvidíme. Senátoři budou buď za pokrytce, nebo za kašpary

Ve středu vláda schválila návrh ministra práce Jurečky na zmrazení platů politiků, soudců a státních zástupců. Již dopředu se ozvali soudci ústy významných funkcionářů, že jim to vadí a že se obrátí na Ústavní soud.

Jak podle předsedy Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho, tak podle šéfa Soudcovské unie Libora Vávry je kauza jasná a konstituční tribunál by měl Jurečkovu novelu smést.

Oba pánové nejsou žádní mluvkové, kteří by se do médií vyjadřovali obden a k čemukoli, tak jim můžeme věřit. Navíc ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) nepůsobí nijak sebejistě, když říká, že věří v pochopení státních zástupců a soudců. Věřit může, spoléhat nikoli.

Ze strany nového kabinetu je zmrazení jasné politické gesto, protože na obyvatele dopadají vysoké ceny energií, inflace i výpadky příjmů způsobené covidem. Za takových okolností vypadá skokové navýšení, byť řízené automaticky, jako výsměch „těch nahoře“ zbytku světa. V rozpočtu by se ušetřila půlmiliarda, což z pohledu státu nikoho nevytrhne, ale volič by to ocenil.

Na druhé straně, návrh předchozí vlády, pro který hlasovaly v minulé sněmovně i nynější vládní strany (pro bylo 133 ze 134 přítomných), zmrazoval platy pouze politikům. Avšak Senát, ovládaný stranami zastoupenými v dnešní vládě, návrh zamítl. Prý byl populistický. Zvednou pro nové zmrazení senátoři ruku? Pokud ano, budou vypadat jako ukázkoví pokrytci.

Petr Fiala opakovaně sliboval, že skončí chaos a vláda bude racionální, jakmile se dostanou k moci. Veletoč s platy tak nevyhlíží ani při nejlepší vůli.

Leda by záměrem vlády byla následující „racionální úvaha“: Navrhneme zmrazení, prohlasujeme ho a Ústavní soud to následně hodí pod stůl. My budeme mít splněno a nikdo nám nemůže nic vyčítat, zkusili jsme to. To by byl věru vzestup politické kultury.