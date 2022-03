Názor

Od počátku minulého týdne prožíváme to, čemu se říká dějinný převrat. Můj přítel, spisovatel František Mrož Novotný mi připomněl, že to prožívá už popáté. Je o rok starší než já, jeho prvnímu dějinnému převratu v květnu 1945 jsem v kočárku ujel před nosem. Ale i čtyři převraty je docela dost na jeden lidský život, necítím se ochuzen. Tak tedy dějiny, jak je to ale s příběhem?