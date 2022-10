Znečištění ovzduší je otázkou života a smrti. Je potřeba zpřísnit normy

Politika EU přinesla významné zlepšení kvality našeho ovzduší, je však třeba učinit více. Hlavními viníky jsou tuhé znečišťující látky, oxid dusičitý a ozon, které pocházejí z energetiky, dopravy, průmyslu a zemědělství. Vstřebávají se našimi plícemi, procházejí do naší krve, poškozují životně důležité orgány, a podle některých studií mohou dokonce poškodit mozek.

V celé Evropě je nečistý vzduch stále nejčastější environmentální příčinou předčasných úmrtí: v důsledku znečištěného ovzduší každoročně umírají stovky tisíc lidí. V Česku podle nejnovějších údajů každý rok předčasně umírá 8500 lidí. Další miliony lidí trpí důsledky znečištěného ovzduší – astmatem, kardiovaskulárními onemocněními a rakovinou plic –, které jsou s ním bezesporu spojeny.

Nejzranitelnější občané trpí nejvíce, zejména děti, starší a chudší lidé. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je znečištění ovzduší všudypřítomné a nedobrovolné – ovlivňuje vás bez ohledu na to, co děláte. Nemůžeme si vybrat vzduch, který dýcháme, ale můžeme jej vylepšit. Je načase zaujmout nový přístup, s účinnými opatřeními pro urychlení změny.

Je načase dát našim cílům nulového znečištění právní sílu, snížit do roku 2030 škodlivé dopady znečištění ovzduší na zdraví na polovinu a zajistit, aby nejpozději do poloviny tohoto století nebylo ovzduší škodlivé pro lidské zdraví.

Naši občané jsou podle průzkumu přesvědčeni, že by normy EU pro kvalitu ovzduší měly být přísnější. Většina občanů se domnívá, že velká průmyslová zařízení a výrobci energie z fosilních paliv nevyvíjejí pro zajištění dobré kvality ovzduší dostatečné úsilí. Evropští občané požadují přísnější kontroly znečištění pro všechny tyto činnosti. Vytápění domácností, zemědělství a doprava také stále příliš znečišťují. V důsledku toho je více než devět z deseti obyvatel měst v EU vystaveno úrovním znečištění ovzduší, které přesahují doporučení WHO.

Proto je potřeba normy zpřísnit a úžeji je navázat na pokyny WHO. Normy budeme pravidelně přezkoumávat, abychom je aktualizovali v souladu s vědeckým a technologickým pokrokem. Nový zákon rovněž poskytne veřejnosti lepší informace a místním orgánům dodá lepší rámec k tomu, aby dosáhly čistšího ovzduší.

Zdravotní přínosy budou značné, sníží se úmrtnost a nemocnost a uleví se přetíženým systémům zdravotní péče. Pomůže se tím rovněž zabezpečit dodávky potravin, neboť ozon je významnou příčinou nižších výnosů plodin. Přínosy velmi výrazně převyšují náklady: celkové hrubé přínosy se v roce 2030 odhadují na 42 až 121 miliard eur pro opatření, která by měla stát méně než šest miliard eur. A cenu života našich blízkých vyčíslit nelze.

Právě proto návrh přijde s významnými novinkami, které zajistí provádění pravidel EU a ochranu občanů: lepší monitorování a modelování kvality ovzduší s cílem zajistit, abychom přesně věděli, co se děje, jasnější pravidla pro přístup ke spravedlnosti a účinné postihy v případě porušení právních předpisů.

V Česku lze těmto 8500 úmrtím zabránit. Je načase postavit se faktům čelem a přijmout nová opatření, která zachrání lidské životy. To je, co naši občané požadují a co si zaslouží.