Deanna Stellato-Dudeková je americko-kanadská krasobruslařka, která na letošních zimních hrách právem přitahovala pozornost médií. Kariéru ukončila kvůli zranění už v roce 2001 a následně pracovala jako kosmetička. Svému stesku po bruslích se ovšem rozhodla učinit přítrž a roku 2019 se vrátila zpátky na led. A úspěšně! Ve čtyřiceti letech se Stellato-Dudeková stala mistryní světa a nyní, o dva roky později, soutěžila v Miláně.
Trojitý twist v haute couture
Není divu, že při tak výjimečné příležitosti chtěla Deanna vyjet ve stejně výjimečném outfitu. O návrh požádala tato původem americká krasobruslařka přední módní dům Oscar de la Renta, který má silnou americkou tradici, a pravidelně obléká první dámy USA. Na odpověď čekala téměř rok. Nakonec módní dům souhlasil s vytvořením celkem dvou olympijských kostýmů.
„Jsme (s Deannou) stejně staré, a když jsem slyšela její příběh, měla jsem pocit, že mu rozumím,“ vysvětlila kreativní ředitelka značky Laura Kim, proč se rozhodli vůbec poprvé spolupracovat s olympijskou sportovkyní.
Osm měsíců na to byly šaty hotové – právě včas na svou premiéru, která se uskutečnila na kanadském mistrovství na začátku tohoto roku. Výsledkem jsou zlatavé šaty v odstínu champagne s korálkováním ve stylu art deco. Druhým modelem jsou třešňově červené asymetrické šaty na jedno rameno. Ty zdobilo více než 200 tisíc ručně přišitých skleněných korálků a svou dramatičností naprosto souznily s flamencovým hudebním doprovodem krasobruslařského páru Dudeková-Deschamps.
Funkce nad krásou
Nádherné haute couture kostýmy od Oscar de la Renty byly velmi vřele přijaty jak sportovními, tak i módními fanoušky. Nabízí se tak otázka, zda by mohly odstartovat užší spolupráci mezi krasobruslaři a návrháři. Výrazné kostýmy jsou sice s tímto krásným sportem úzce spjaté, ale vyšší estetická ambice jim často chybí a spolupráce s renomovanými módními domy je spíše výjimečná.
Z minulosti existuje jen několik příkladů – Christian Lacroix vytvořil v roce 1992 kostýmy pro Suryu Bonalyovou na hrách v Albertville, designérka Vera Wang navrhla šaty pro Nancy Kerriganovou na olympijské hry Lillehammer 1994, a Roberto Cavalli zase oblékal Carolinu Kostnerovou pro olympiádu v Turíně 2006. Přestože se všechny tyto šaty na ledě nádherně blýskaly, sportovkyně potřebují nejen oděvy krásné, ale také plně funkční – aby se neroztrhly při trojitých twistech, saltech, ani rittberzích. A tak se sportovkyně častěji spoléhají na výrobce, kteří rozumí technické stránce víc než trendům.
Krasobruslařky na zimních olympijských hrách: zleva Surya Bonalyová v Albertville 1992, Nancy Kerriganová v Lillehammeru 1994 a Caroline Kostnerová v Turíně 2006.
Třpyt šatů nestačil
Stellato-Dudekové se bohužel v Miláně nedařilo. Spolu s partnerem Maximem Deschampsem nezajeli čistou jízdu – krasobruslařka nečekaně upadla a zařadili se na 14. místo. A ani výsledek z pondělní volné jízdy na medaili nedosáhl.
Přesto poselství této neúnavné sportovkyně bylo zcela jasné, určeno všem ženám, které její emočně nabitou jízdu sledovaly: „Jsem ráda, že mohu reprezentovat mileniály a ženy po čtyřicítce. Jsme neustále podceňované a lidi nám často říkají, že nám něco nejde. Doufám, že můj příběh dodá ostatním odvahu jít si za svými cíli,“ prohlásila krasobruslařka.