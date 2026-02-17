Nejstarší a nejlépe oblečená. Kanadské krasobruslařce luxusní šaty Oscar de la Renta štěstí nepřinesly

Karolína Minaříková Krupková
Čekstajl   10:30
Na medaili nedosáhla, ale přesto se Deanně Stellato-Dudekové podařilo přepsat dějiny krasobruslení – ať už jde o věk nebo módní styl. Na olympiádě v Miláně se totiž představila dvaačtyřicetiletá sportovkyně v jedinečných haute couture kostýmech z ateliéru Oscar de la Renta. Kolik korálků bylo na úchvatných šatech našito? A proč je spolupráce s designéry na ledě tak výjimečná?
Deanna Stellatová-Dudeková a Maxime Deschamps z Kanady vystupují během volné...

Deanna Stellatová-Dudeková a Maxime Deschamps z Kanady vystupují během volné jízdy v krasobruslení. | foto: Reuters

Deanna Stellato-Dudeková a Maxime Deschamps během krátkého programu v...
Deanna Stellato-Dudeková a Maxime Deschamps.
Deanna Stellato-Dudeková a Maxime Deschamps během krátkého programu v...
Deanna Stellatová-Dudeková a Maxime Deschamps z Kanady vystupují během volné...
Deanna Stellato-Dudeková je americko-kanadská krasobruslařka, která na letošních zimních hrách právem přitahovala pozornost médií. Kariéru ukončila kvůli zranění už v roce 2001 a následně pracovala jako kosmetička. Svému stesku po bruslích se ovšem rozhodla učinit přítrž a roku 2019 se vrátila zpátky na led. A úspěšně! Ve čtyřiceti letech se Stellato-Dudeková stala mistryní světa a nyní, o dva roky později, soutěžila v Miláně.

Trojitý twist v haute couture

Není divu, že při tak výjimečné příležitosti chtěla Deanna vyjet ve stejně výjimečném outfitu. O návrh požádala tato původem americká krasobruslařka přední módní dům Oscar de la Renta, který má silnou americkou tradici, a pravidelně obléká první dámy USA. Na odpověď čekala téměř rok. Nakonec módní dům souhlasil s vytvořením celkem dvou olympijských kostýmů.

„Jsme (s Deannou) stejně staré, a když jsem slyšela její příběh, měla jsem pocit, že mu rozumím,“ vysvětlila kreativní ředitelka značky Laura Kim, proč se rozhodli vůbec poprvé spolupracovat s olympijskou sportovkyní.

Deanna Stellatová-Dudeková a Maxime Deschamps z Kanady vystupují během volné jízdy v krasobruslení.
Deanna Stellato-Dudeková a Maxime Deschamps během krátkého programu v krasobruslení na zimních olympijských hrách v Milano Ice Skating Arena. (15. února 2026)
Deanna Stellato-Dudeková a Maxime Deschamps.
Deanna Stellato-Dudeková a Maxime Deschamps během krátkého programu v krasobruslení na zimních olympijských hrách v Milano Ice Skating Arena. (15. února 2026)
Osm měsíců na to byly šaty hotové – právě včas na svou premiéru, která se uskutečnila na kanadském mistrovství na začátku tohoto roku. Výsledkem jsou zlatavé šaty v odstínu champagne s korálkováním ve stylu art deco. Druhým modelem jsou třešňově červené asymetrické šaty na jedno rameno. Ty zdobilo více než 200 tisíc ručně přišitých skleněných korálků a svou dramatičností naprosto souznily s flamencovým hudebním doprovodem krasobruslařského páru Dudeková-Deschamps.

Funkce nad krásou

Nádherné haute couture kostýmy od Oscar de la Renty byly velmi vřele přijaty jak sportovními, tak i módními fanoušky. Nabízí se tak otázka, zda by mohly odstartovat užší spolupráci mezi krasobruslaři a návrháři. Výrazné kostýmy jsou sice s tímto krásným sportem úzce spjaté, ale vyšší estetická ambice jim často chybí a spolupráce s renomovanými módními domy je spíše výjimečná.

Z minulosti existuje jen několik příkladů – Christian Lacroix vytvořil v roce 1992 kostýmy pro Suryu Bonalyovou na hrách v Albertville, designérka Vera Wang navrhla šaty pro Nancy Kerriganovou na olympijské hry Lillehammer 1994, a Roberto Cavalli zase oblékal Carolinu Kostnerovou pro olympiádu v Turíně 2006. Přestože se všechny tyto šaty na ledě nádherně blýskaly, sportovkyně potřebují nejen oděvy krásné, ale také plně funkční – aby se neroztrhly při trojitých twistech, saltech, ani rittberzích. A tak se sportovkyně častěji spoléhají na výrobce, kteří rozumí technické stránce víc než trendům.

Francouzská krasobruslařka Surya Bonalyová předvádí svou volnou jízdu během...
Americká krasobruslařka Nancy Kerriganová bruslí na exhibici šampionů poté, co...
Italka Carolina Kostnerová vystupuje v programu volného bruslení žen v soutěži...

Krasobruslařky na zimních olympijských hrách: zleva Surya Bonalyová v Albertville 1992, Nancy Kerriganová v Lillehammeru 1994 a Caroline Kostnerová v Turíně 2006.

Třpyt šatů nestačil

Stellato-Dudekové se bohužel v Miláně nedařilo. Spolu s partnerem Maximem Deschampsem nezajeli čistou jízdu – krasobruslařka nečekaně upadla a zařadili se na 14. místo. A ani výsledek z pondělní volné jízdy na medaili nedosáhl.

Přesto poselství této neúnavné sportovkyně bylo zcela jasné, určeno všem ženám, které její emočně nabitou jízdu sledovaly: „Jsem ráda, že mohu reprezentovat mileniály a ženy po čtyřicítce. Jsme neustále podceňované a lidi nám často říkají, že nám něco nejde. Doufám, že můj příběh dodá ostatním odvahu jít si za svými cíli,“ prohlásila krasobruslařka.

