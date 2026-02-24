Krasobruslařka chce být stromem
Kadeřnické salóny už by se měly připravit na zvýšenou poptávku po pruhovaném přelivu, který v posledních dnech proslavila americká krasobruslařka a nová olympijská šampionka Alysa Liuová. Ta na ledě stála od pěti let, na poličku si odkládala jednu medaili za druhou a stala se nadějí amerického krasobruslení.
Po olympiádě v Pekingu, v pouhých šestnácti letech, ale brusle vyzula, vyhořelá a zklamaná z bruslařského sportu. Bez krasobruslení ale Alysa žít nedokázala, a tak se na led vrátila. Miláno se ovšem rozhodla odjet zcela ve své režii – podílela se na výběru hudby, vzhledu kostýmů, ostatně i svého výstředního účesu, který symbolizuje letopočty v kůře stromu. Každý rok chce prý Liuová přidat jeden pruh.
Eileen Guová je akrobatická lyžařka, která se narodila v San Franciscu, a na zimních hrách závodila za Čínu – za zemi své matky. Už na olympiádě v Pekingu před čtyřmi lety získala Eileen dvě zlaté medaile (U-rampa a Big Air) a stříbro ve slopestylu, čímž se stala nejmladší šampionkou ve freestyle lyžování.
Na letošních hrách přidala další tři medaile – zlato v U-rampě a dvě stříbra (Big Air a slopestyle). Celkově už tedy získala šest olympijských medailí, což z ní dělá nejvíce dekorovanou freestyle lyžařku historie. Zajímavé na ní také je, že kromě sportu je Eileen úspěšnou modelkou. Objevila se nejen na obálkách magazínů jako je Vogue, Elle, Harper’s Bazaar či Cosmopolitan, ale spolupracuje i s luxusními značkami Fendi, Gucci, Louis Vuitton nebo Tiffany & Co.
Svatební designérka zavzpomínala na led
Na hry se přijela podívat i Vera Wang, kterou celý svět zná jako úspěšnou designérku svatebních šatů. Málokdo ale ví, že tahle šestasedmdesátiletá návrhářka je bývalou krasobruslařkou. V roce 1968 Vera soutěžila na národním mistrovství USA, ale do olympijského týmu nepostoupila, a tak se rozhodla raději vstoupit do světa módy. Založila si vlastní značku a kromě svatebních modelů dnes navrhuje také kostýmy pro špičkové krasobruslaře – oblékala Nancy Kerriganovou, Michelle Kwanovou, ale i krasobruslaře Evana Lysacka nebo Nathana Chena. Za své designy byla dokonce Wangová uvedena do U.S. Figure Skating Hall of Fame za svůj přínos pro sport.
Lze dělat sport bez politiky?
Mezinárodní olympijský výbor letos zakázal ukrajinskému skeletonistovi start s helmou, na níž měl namalované portréty sportovců zabitých ve válce s Ruskem. Vladyslav Heraskevyč a jeho fanoušci chápali přilbu jako pietní akt, vedení her ji ale má za politické gesto, které nelze na olympiádě akceptovat. V ohrožení byla i haitská výprava – ta musela před zahájením upravit své uniformy a vygumovat z nich portrét revolučního generála.
Módní přehlídka v bruslích
Kanadská krasobruslařka Deanna Stellato-Dudeková vzbudila pozornost nejen svým návratem na led, ale i nádhernými kostýmy, které pro ni ušili v ateliéru Oscar de la Renta. Luxusní módní dům vytvořil pro krasobruslařskou šampionku zlaté šaty s třpytivými šupiny, pro volnou jízdu Deannu oblékli do výrazného červeného modelu na jedno rameno. Nepřehlédnutelná byla i americká krasobruslařka Madison Chocková, která kromě bruslí ovládá i design oděvu. V Miláně tak nastoupila ve vlastním modelu – v černém kompletu s vlající rudou sukní a připomínala tak toreadorku.
Měli Češi jedny z nejlepších uniforem?
Nástupnické outfity pro naší olympijskou výpravu rozdělily národ. Jedni je mají za „povedené“, druzí za „úchylárnu“. Pletený svetr s dlouhou šálou ovšem na zahajovacím ceremoniálu zaujal! Server módního časopisu Vanity Fair český outfit zařadil mezi pět nejlepších uniforem spolu s brazilskou, mongolskou, americkou a italskou. Následně naší pletenou uniformu prohlásil web amerického listu USA Today za nejodvážnější.
