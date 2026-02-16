Mezinárodní olympijský výbor (MOV) však ukrajinského sportovce vyloučil ze soutěže, poněvadž prý porušil olympijskou chartu. Konkrétně odstavec dva článku padesát: „V olympijských prostorách, na sportovištích a jiných místech není povolen žádný typ demonstrací nebo politické, náboženské či rasové propagandy.“ (Odstavec 1 zakazuje reklamu, pokud MOV „výjimečně nestanoví jinak“.)
Strhla se obrovská bouře nevole, Heraskevyč se dostal na titulní stránky médií, zaplavil sociální sítě, podporu mu vyjadřovali prostí lidé, jiní sportovci i politici. Včetně českého prezidenta Petra Pavla. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Heraskevyčovi udělil Řád svobody, což doprovodil poznámkou, že sport by neměl znamenat amnézii.
Zmíněná kauza má samozřejmě široký přesah, neboť mnohé vypovídá nejen o povaze současného sportu či olympismu, ale vůbec o pravidlech, jejich interpretaci a uplatňování. Že s tím často bývá potíž, dobře víme i u nás díky kauze nejmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí, kde se kamenem úrazu stal výklad článku 68 české ústavy.
Leč zpět do ledového koryta skeletonové dráhy, respektive ke kluzkým a zrádným zákrutám interpretace olympijské charty. Problém se navíc netýkal pouze Heraskevyče, ale minimálně dvou dalších ukrajinských sportovců. Freestyle lyžařka Kateryna Kocarová chtěla startovat s nápisem na helmě: „Buďte stateční jako Ukrajinci“. Asi týden před olympijskými hrami však dostala email, ve kterém údajně stálo, že MOV její helmu považuje „za propagandu“, a na hrách v ní tedy nesmí soutěžit.
|
Ukrajinský skeletonista na hrách končí, jeho vyloučení potvrdila arbitráž
Její krajan, rychlobruslař na krátké dráze (short track) Oleh Handej, dostal od MOV zákaz nosit helmu s nápisem v ukrajinštině: „Kde je hrdinství, tam není konečná porážka.“ Což jsou slova ukrajinské básnířky a disidentky Liny Kostenkové. „Viděli tu mou větu a řekli: ‚Pardon, ale tohle je válečná propaganda‘,“ sdělil Handej agentuře Reuters. Nápis však přelepil, aby mohl startovat.
Připomínka není porušením
Všechny tři případy lze jen obtížně označit za politickou demonstraci, natož za propagandu. Možná, velmi striktně a s odřenýma ušima vzato, Kocarovou, jíž by šlo formálně namítnout, že příliš vyzdvihuje vlastní národ. Ale Linu Kostenkovou na Handejově helmě? Vždyť její slova lze krásně číst i jako sportovně motivační, jako variaci na známou premisu zakladatele moderního olympismu Pierra de Coubertina: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“ Což je zkrácená verze původního Coubertinova výroku: „Důležitou věcí v životě není vítězství, ale zápas, základem není to, že se zvítězilo, ale že se bojovalo dobře.“ Nápis byl navíc v ukrajinštině, a tudíž mohl eventuálně propagandisticky působit pouze mezi Ukrajinci.
|
Košile s raketami na LOH prošla. Teď mělo problém Haiti a přišla diskvalifikace kvůli helmě
Skeletonista Heraskevyč na svou helmu neumístil žádný slogan, jen portréty svých sportovních kolegů, zabitých ruskou armádou. Coby tichou připomínku, jako uctění obětí. Ostatně, vlna, jež se zdvihla na jeho podporu, se zaštiťuje též heslem: „Remembrance is not a violation“ čili Připomínka není porušením (pravidel). A navíc, jeho přilba opět, podobně jako u Handeje, výstižně vyjadřovala základní olympijskou myšlenku: lidé by spolu měli nenásilně a férově soupeřit na sportovním poli, nikoliv umírat na poli válečném.
Rusko a Bělorusko jsou z her po právu vyloučeny, z obou zemí mohou startovat pouze jedinci pod neutrální vlajkou. MOV však zároveň kolem této skutečnosti jen tiše našlapuje, když na ni někdo pietní, neagresivní, nikoliv propagandistickou formou poukáže, zakáže mu start. Ale o to pak Ukrajinci i jejich příznivci reagují emotivněji, neboť vědí, že Rusové a Bělorusové na hrách startovat mohou coby „neutrálové“, nicméně když někdo upozorní na vraždění provozované ruskou armádou, dostane stopku.
Ano, MOV chce hry udržet ve striktně apolitické formě. Heraskevyčovi by jeho činovníci jízdu v pietní helmě možná osobně i dovolili – šéfka MOV udělení zákazu před novináři oplakala. Patrně se však báli nebo se setrvale bojí, že tím otevřou Pandořinu skříňku, kdy se pak sportovní přilby stanou nosičem ledasjaké politické propagandy, byť zamaskované do slovních či obrazových jinotajů. I proto odstavec dva článku padesát dlouhodobě interpretují s nebývalou přísností: na sportovní výstroji nesmí být nic, co by mohlo jen zavánět nějakým politickým (nebo třeba náboženským) poselstvím.
|
Diskvalifikovaný Ukrajinec inspiruje i další krajany. Po MOV chce omluvu i generátory
Jak se vyjádřil šéf české výpravy a olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Martin Doktor, aplikace pravidla je opravdu striktní a on sám prý výstroj bedlivě kontroluje. Například nechal předem schválit brankářské helmy českých hokejistů, aby se vyhnul potížím. To, co třeba na mistrovství světa projde, na olympiádě nikoliv.
Ukrajina morálním vítězem
MOV ale každopádně tragicky podcenil situaci, když jeho funkcionářům nedošel kontext posuzovaných skutečností. Běžné politické proklamace, progresivní i třeba konzervativní, jsou jedna věc, brutální a už čtyři roky se vlekoucí ruská invaze, často přirovnávaná k první světové válce nejenom délkou trvání, sportovně řečeno znamená jinou ligu. Heraskevyč i Hajdaj si určitě článek padesát přečetli a výzdobu svých helem zvolili tak, aby, dle jejich mínění, pravidlo neporušovala.
MOV měl proto uvedené problémy předvídat, předjednat je s ukrajinským olympijským výborem a nabídnout mu například nějaké viditelné, pietní, nikoliv propagandistické upozornění na ruskou agresi v olympijské vesnici či v pořadatelských městech. Ostatně, Heraskevyčovi představitelé MOV nabízeli, že helmu může ukázat před startem a po dojezdu, a závod by mohl jet s černou páskou. Což však dotyčný už těžko mohl přijmout.
|
Olympiáda nemá jít na ruku agresorovi. Zelenskyj udělil skeletonistovi řád
Díky nemotornosti olympijských činovníků je tak Ukrajina morálním vítězem této olympiády a Heraskevyčově helmě se dostalo globálního věhlasu. Kdyby ho v ní nechali jet, jeho fotografii si mezi sebou na sociálních sítích nasdílejí a olajkují jen Ukrajinci.
Ale i tak převládá smutek a pachuť. Olympiáda se totiž tím spíše musí jevit jako především bombastický zábavní podnik, jako moderní gladiátorské hry, kde jde, přímo i nepřímo, hlavně o slávu, o prestiž a o peníze. A při níž se skutečné olympijské ideály krčí někde v koutku, zapomenuty v textu preambule Olympijské charty. Neradno je příliš vytahovat na světlo, nejen v případě Ukrajiny, poněvadž by celou olympiádu odhalily hlavně jako světový přebor v pokrytectví.