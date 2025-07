Radikál Zohran Mamdani vyhrál bitvu mezi demokraty v New Yorku. Zvítězí i ve válce?

V primárkách porazil bývalého guvernéra státu New York, sedmašedesátiletého Andrewa Cuoma, kterého podporoval demokratický establishment státu New York, tedy bývalý prezident Clinton, bývalá senátorka a kandidátka na prezidentku Clintonová, či vůdce demokratické menšiny v Senátu Schumer. Naopak, Mamdaniho podporovala jeho ideová sestra, socialistka a představitelka radikálně levicového křídla Demokratické strany ve Sněmovně reprezentantů Alexandria Ocasio-Cortezová (AOC) nebo jeho duchovní děd socialistický senátor Bernie Sanders.

Státní sámošky a jiné socialistické recepty

Mamdaniho program? Zmražení cen nájemného (což by bytovou krizi v New Yorku ještě zhoršilo; nikdo by nové byty nestavěl, naopak cestou je deregulovat nájemné, tím povzbudit stavbu nových bytů, až se nabídka vyrovná poptávce a pak ceny nájemného klesnou, ale tento elementární ekonomický fakt socialisté nechápou), dotovaná veřejná doprava, včetně autobusů zdarma, a pak státní (tedy městem vlastněné) samoobsluhy, které budou prodávat potraviny za nejnižší možné ceny bez vlastního zisku. (Ti, kdo si pamatují dobu před listopadem 1989, mohou srovnávat tehdejší státní „sámošky“ s dnešní tržní nabídkou soukromých večerek a řetězců.)

Mamdani dále prosazuje progresivní, „uvědomělý“ postoj vůči policii, tj. seškrtání jejích financí a redukci počtu policistů (to zločinnost v New Yorku „sníží“ určitě). No a konečně „antisionismus“ - k němuž se ještě vrátíme.

Proč vyhrál? Mladý, sympatický, usměvavý, aktivní v ulicích i na sociálních sítích. Cuomo považoval své vítězství za jisté, nedělal kontaktní kampaň, jen televizní reklamu, a působil odtažitě. Patří k newyorské demokratické „aristokracii“: jeho otec byl trojnásobným guvernérem v letech 1983-94, on byl taky zvolen guvernérem třikrát (2010, 2014, 2018), ale v roce 2021 musel rezignovat kvůli mnohočetnému obtěžování žen. Cuomo uznal Mamdaniho vítězství v primárkách, ale nevyloučil, že na starostu bude kandidovat jako nezávislý.

Jako nezávislý bude kandidovat i dnešní starosta Eric Adams, kdysi demokrat, ale když byl obviněn z korupce - přijímal peníze i benefity od Turecka - a postavil se proti ilegálním imigrantům, byl ze strany vyobcován. Je to černoch a bývalý policejní důstojník, s kladným vztahem k policii, relativně kompetentní coby starosta, a velice kompetentní ve srovnání se svým předchůdcem Billem de Blasio (2014-21), který byl doslova blázen a vrátil město do marasmu, v němž se nacházelo v době před starosty Bloombergem a Giulianim, tedy do roku 1993. Adams to dal jakž-takž do pořádku, tedy kompetentní je, ale jak bylo zmíněno, bral úplatky. Trump jeho vyšetřování zastavil.

Tedy na starostu budou kandidovat Adams, Mamdani, nejspíš i Cuomo, za republikány bez šance na zvolení rozhlasový komentátor Sliwa (zakladatel tzv. Strážných andělů, dobrovolnické hlídky, která nosí červené barety a jejíž členové v noci hlídkují v metru, aby nikdo cestující neobtěžoval). Pak ještě pár dalších nezávislých, ale největší šance mají Mamdani, Adams a Cuomo.

Radikálně proti Izraeli

Zohran Mamdani se narodil v roce 1991 do indické rodiny v africké Ugandě. Jeho otec, narozen v Indii jako muslim, ale nikoli sunnita, jakých je většina např. v Pákistánu, nýbrž menšinový šíita, vyrůstal a jako profesor působil ve východní Africe, střídavě v Ugandě a Tanzanii. Přitom studoval i v USA na několika univerzitách. Od poloviny 90. let byl profesorem na univerzitě v Kapském městě, v Jihoafrické republice, koncem dekády se přestěhoval do USA, kde pak vyrůstal i mladý Zohran. Jeho máma je taky Indka, ale hinduistka, imigrantka do USA, jejím prvním manželem byl americký židovský fotograf, druhým Mamdani. Je filmařkou a natočila filmy s indickou tématikou.

Mamdani otec je profesorem afrických a koloniálních studií. To je ideologický obor, který má na kolonialismus černo-bílý manichejský pohled - a vnímá ho jako čisté zlo. Nedoceňuje, že evropský, hlavně britský kolonialismus přinesl i mnohá dobra, nejen nemocnice a školy, prosperující ekonomiku, ale i zrušení otroctví a liberálnější režim než místní despocie. Ano, v koloniích byli místní občany druhé kategorie, ale ten režim byl vůči nim lepší a lidštější než to, co bylo před ním a často i po něm (např. Idi Amin v Ugandě).

Otec dal malému Zohranovi druhé jméno Kwame na počest prvního prezidenta nezávislé Ghany Kwame Nkrumaha, který byl panafrický nacionalista, socialista, diktátor velebící Sovětský svaz, od něhož za své zásluhy dostal Leninovu cenu míru.

Zohran Kwame Mamdani vystudoval africká studia a na univerzitě založil pobočku sdružení Studenti za spravedlnost v Palestině. Je radikálně protiizraelský a říká tomu „antisionistický“. Není islamista, jak si někteří mohli myslet, islám pro něj až tak moc neznamená; a asi ani pro jeho manželku z rodiny původem ze Sýrie, která jeho protiizraelské zanícení sdílí.

On je protiizraelský z radikálně levicových, „progresivních“ důvodů: podle nich by Stát Izrael (jako jediný na světě) neměl existovat, neboť ho vnímají jako prý poslední relikt západního, evropského kolonialismu. Britové opustili své kolonie, Francouzi opustili své kolonie, proč jsou tedy Židé evropského původu stále tam? A co na tom, že většina izraelských občanů není původem z Evropy, nýbrž z Orientu... Je to zvláštní, radikální levice trvá na právu lidí třetího světa imigrovat do Evropy a severní Ameriky, ať už legálně či ilegálně, a pokus o omezení jejich imigrace považuje za nemorální; přitom však odmítá právo Židů imigrovat do jejich původní vlasti.

Demokratická naděje jménem Cuomo

Bude-li Mamdani zvolen starostou největšího, nejkomplexnějšího amerického velkoměsta s největším počtem židovských obyvatel kdekoli na světě mimo samotný Izrael, bude to ještě zajímavé… Ale bude zvolen?

Levicoví radikálové uvnitř Demokratické strany jsou přesvědčeni, dosavadní vedení Demokratické strany je bezradné vůči Trumpovi; neví, co má proti němu dělat, neumí vygenerovat žádného lídra opozice (což je pravda), a proto cestou vpřed prý má být další radikalizace, posun doleva, a noví lídři jako AOC a Mamdani.

Centristé jsou naopak z Mamdaniho vítězství v primárkách nešťastní; podle nich je to cesta k další volební porážce v celoamerických volbách. Lidé jako AOC a Mamdani sice mohou vyhrát v New Yorku a Bostonu a San Franciscu a Los Angeles a možná i v Chicagu, ale pak ztratí zbytek Ameriky. Mít jen západní a severovýchodní pobřeží USA (a republikáni vše ostatní) by na demokratickou většinu nestačilo. Naopak, cestou je získat zpět Američany ze střední třídy. Demokratičtí centristé tedy budou Mamdaniho kampaň v listopadu sabotovat a doufat, že zvítězí Cuomo.

V primárkách totiž volí nejvíce aktivisté, v definitivních volbách volí i ostatní. A ti si nemusí myslet, že třiatřicetiletý radikál, který by svou daňovou politikou vyštval byznysmeny z města, by byl ten nejvhodnější „Hizzoner“ - jak se starostovi v newyorském slangu říká (zkomolenina to slova „ctihodný“).