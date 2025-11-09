Krátké kalhoty a tři prsteny. Nový starosta New Yorku nosí oblek, jen protože musí

Mamdani se narodil v Ugandě - jeho matkou je filmová režisérka Mira Nairová, otec Mahmúd Mamdani působí jako kulturní antropolog. Na Manhattanu ale tento potomek indických rodičů žije od svých sedmi let a v politice se angažuje od svých třiadvaceti – nejprve jako dobrovolník v kampaních jiných kandidátů, v roce 2019 zahájil svou vlastní kampaň na poslance státu New York.
Jako demokratický socialista postavil Zohran Mamdani svou kampaň na požadavcích, které rezonují s obyčejnými Newyorčany – prosazoval zmrazení nájemného, výstavbu 200 tisíc nových dostupných bytů, bezplatnou péči o malé děti, nebo dopravu autobusy zdarma. A uspěl! Ve volbách získal podporu 50,4 procenta voličů.
Oblek bez lesku
Mamdani má bakalářský titul z afrických studií a během školy se věnoval také hudbě, konkrétně rapovému žánru. Je mu teprve 34 let, ale obleky nenosí podle posledních trendů – nejsou širokého střihu ani výrazných barev. Vyhýbá se i modrým oblekům, v nichž se prezentuje většina současných politiků. Mamdani překvapivě sází na střih, který se stal módním kolem roku 2010 - úzké klopy, zúžené a kratší nohavice, úzká kravata a kotníkové boty na tkaničky, často okopané z pochůzek při získávání nových voličů.
Mamdani nemá obleky šité na míru, neladí kravatu s kapesníčkem v saku – oblek je pro něj spíše obyčejným prostředkem, jak se ucházet o novou práci a zároveň zapůsobit na starší voliče. Jak sám Zohran Mamdani prozradil, vlastní asi pět obleků a oblečení nejčastěji nakupuje u dostupné nizozemské značky Suitsupply nebo v japonském řetězci Uniqlo. Mamdaniho módní styl působí jako promyšlená kamufláž – jeho poměrně levný černý oblek má vzbudit dojem, že je jeden z lidu, ale kravatou chce dát najevo, že je kompetentní pro roli starosty.
Nutná investice?
Osobitost Zohrana Mamdaniho se tak odráží někde jinde - především v jeho smyslu pro tradici. Často ho totiž můžeme spatřit v indické košili bez límce zvané kurta, ale překvapivě také se šperky, které téměř nikdy nesundává. Vedle klasických hodinek Casio nosí nový newyorský starosta také tři stříbrné prsteny. Prsten na ukazováčku pravé ruky je prý vzpomínkou na jeho zemřelého dědečka, který šperk získal na cestě do Sýrie. Druhý prsten je dárkem od manželky Ramy Duwajiové, zakoupený při společné cestě do Tuniska. A třetí prsten je snubní – stříbrný hladký kroužek.
Mamdani je kvůli svým politickým názorům často terčem kritiky. Mezi jeho nejhlasitější odpůrce patří i prezident Donald Trump, který je pověstný svou vášní pro drahé obleky Brioni i pro beauty produkty. Prezident USA si samozřejmě módního stylu Mamdaniho už všiml a na své síti Truth Social se postaral o to, aby všichni věděli, že nový starosta „vypadá HROZNĚ“.
Teď, když má Mamdani své místo jisté, i mnozí jeho podporovatelé se ptají, zda by náhodou neměl nový starosta přestat nakupovat obleky od levných oděvních řetězců vyrábějících v Číně a raději podpořit někoho z místních, vyhlášených newyorských krejčích - i za cenu vyšší investice. Bude zajímavé sledovat, kam Mamdaniho cesta nakonec povede.