Zpoplatnění vjezdu do centra Prahy? Udělá z něj postupně skanzen bez života

A je to správně. Nelze to vnímat jinak, než že by zavedení takové změny, tedy zpoplatnění průjezdu nábřežími na pravém a levém břehu Vltavy, čímž se fakticky znemožní bezplatné cesty přes centrum, bylo velmi významnou pražskou revolucí. A to už si zasluhuje širokou a detailní debatu.

Verdikt pražských radních totiž bude mít obrovský dopad na tolik rozmanitých skupin obyvatel města, že si nikdo nemůže dovolit hazard něco rozhodnout a neprobrat předtím maximálně poctivě všechny možné alternativy. A to se zatím stále nestalo.

Rána pro podnikatele

Jako předseda představenstva Hospodářské komory hlavního města Prahy musím samozřejmě primárně vnímat, jakým způsobem by utrpěli podnikatelé a živnostníci, kteří v centru města buď přímo podnikají, pracují v něm, musí do něj zajíždět kvůli dodávkám zboží nebo čistě jen přijíždějí na schůzku.