Když jsem se večer vracel z hradu do Prahy, vlak měl 30 minut zpoždění, a kdyby měl takové zpoždění ten první ráno, už bych to nestihl.
Důvodem byla oprava malého úseku trati mezi Přeloučí a Pardubicemi, kde se asi deset kilometrů jezdilo po jedné koleji. Jenže je to zrovna úsek, který zpozdí většinu vlaků v Česku. Přes Přelouč se jezdí z Prahy do Ostravy, Brna, Olomouce, Zlína a samozřejmě do těch Pardubic.
Jak to krásně hlásil vlakový rozhlas robotickým hlasem se svéráznou gramatikou: „Zpoždění je z důvodu výluky na trati, stavební práce na trati.“ A pak následovala klasická hláška: „Vlak je zpožděn asi o 20 minut, omluvte prosím zpoždění vlaku.“ A já už mám chuť vykřiknout: „Neomluvím, já ho prostě dneska už neomluvím.“
V pondělí se dokonce na tomto úseku porouchalo zabezpečovací zařízení a doprava tam zkolabovala.
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Když je rozkopaná dálnice, píše se o tom hodně. Uzavírky a „kolony“ na železnici se takové pozornosti médií netěší a důvod to má podle mě ten, že prostě „šéfové jezdí autem“, a to i v médiích, a dráha není tolik pod drobnohledem.
Jezdím vlakem hodně a mohu to dobře analyzovat. Viníkem zpoždění vlaků nejsou dopravci – České dráhy, RegioJet, Arriva a LEO Express – že by se jako někde flákali. Vlastně jsou spíš poškození. Dopravci mají občas rezervy spíš v informování cestujících. Když je velké zpoždění a lidé ve vlaku nadávají, průvodčí vozy už moc neprocházejí.
Viníkem zpoždění je systém. Za něj zodpovídá Správa železnic, což je ta organizace, kterou proslavil v poslední době spíš exředitel, co měl 80 milionů v trezoru. Nebo jak to jinak charakterizovat, když malý opravovaný kousek ochromí železnici? Nemluvě o poměrně častém pádu trakčního vedení a bohužel i srážkách s lidmi. Vyšetřování obvykle tak na tři hodiny zastaví provoz.
Musíme to opravit
I kdyby někdo u kolejí napíchal cedule jako ŘSD u silnic s tím žlutým úlisným koblížkem a nápisem „Musíme to opravit“, lidi to podle mě neobměkčí.
Nejsem stavbař, ale myslím, že je potřeba, aby se opravy ještě víc koordinovaly, promýšlely, zrychlovaly. Česká železnice je pořád ochromená, není nikdy hotová.
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Zpoždění vlaku, to není, jako když se opravuje tramvajová trať v Praze 4, že jedete místo toho metrem. Má ještě tu nevýhodu, že hodně lidí jede více na sebe navazujícími vlaky a ten druhý jim ujede. Tady je neblahým důsledkem bohužel liberalizace a více různých dopravců, kteří jsou jinak přínosem. Ti na sebe obvykle moc nečekají, takže vám vlak ujede a čekáte dvě hodiny na další. Statisticky se zpoždění tolik neprojeví. Nemá ho vlak, ale člověk.
Loni v únoru dráhy zavedly dobré pravidlo, že vlak odjíždí „v minutu nula“, nečeká na dobíhače a neodjede třeba dvě tři minuty po, čímž už si zadělává na zpoždění. Takhle to bylo dříve. Jenže mi přijde, že od té doby se to zase trochu rozvolnilo.
Dopravci se občas chlubí statistikami, podle kterých jim 90 procent a víc vlaků jezdí na čas. Nebudu je nijak zpochybňovat, jenže je problém, když jsou zpožděné rychlíky někde na koridoru Praha–Ostrava, které jedou nejdál a vezou nejvíc lidí. Na železnici určitě nezanevřu, ale byl bych rád, kdyby vlaky jezdily víc načas.