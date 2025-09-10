Zpráva o stavu Evropské unie: hýbeme se pomalu a neumíme se na ničem dohodnout

Zpráva o stavu Evropské unie, kterou povinně přednáší šéf či šéfka Evropské komise před poslanci od roku 2010, není vlastně už tradičně ani tak zprávou o stavu Unie, jako nástřelem toho, co by Unie měla dělat v budoucnu. Mělo by jít o snahu ukázat směr a přesvědčit evropské poslance, že Komise si stále zaslouží jejich podporu. Postupně ale převažuje spíše to druhé, plány jsou spíše nekonkrétní nebo neambiciózní.
Kde jsou ty časy, kdy Portugalec José Manuel Barroso jako šéf Komise plédoval před poslanci pro vytvoření evropského superstátu nebo když jeho nástupce, lucemburský pravičák Jean-Claude Juncker sliboval bezplatnou wifi do každé evropské vesnice do roku 2020. Ano, nakonec se nic z toho nestalo, ale bylo to aspoň něco.
Von der Leyenová slibovala to, co se čekalo, a poněkud nekonkrétně: více pomoci Ukrajině, sankcionovat Izrael a některé izraelské politiky za jejich chování vůči civilistům v Gaze, posílení obrany, investice do technologických společností, prohloubení vnitřního trhu, takzvaný 28. režim pro podniky umožňující vytvořit skutečnou kapitálovou unii, odstraňování překážek podnikání, podporu evropských automobilek i udržení tempa dekarbonizace, podporu ocelářů a levného bydlení a k tomu boj proti chudobě a mnoho dalšího. Mnoho z toho je potřeba a na některé věci, zejména ty ekonomické, bylo už včera pozdě.
Bez síly a elánu
Z evropských poslanců s návrhy von der Leyenové nebyl nakonec spojen skoro nikdo. Podle levice byla moc proizraelská, málo zelená a nestará se o chudé, podle pravice je zase moc protiizraelská, málo zdůrazňuje deregulaci a je moc levicová. Zatímco poslanci z levého a pravého středu si nespokojeně mumlali obrazně řečeno pod fousy, někteří z nich kriticky vystoupili na plénu a podstatná část si stěžovala do médií, krajní pravice a krajní levice začala sbírat hlasy pro odvolání Ursuly von der Leyenové, tedy přesněji řečeno celé Komise. Nicméně pád Komise zatím nehrozí, podobný pokus tu byl už v červenci, a skončil neúspěšně. Teď to bude podobné.
Von der Leyenovou podpoří střed, včetně levého středu, kterému se snažila ve svém projevu přiblížit. Nicméně i poslanci ze středu podporující Komisi jsou nespokojení, jak napravo, tak nalevo, takže budou hlasovat i proti některým návrhům Komise. Bude tak stále těžší dosáhnout kompromisu o čemkoliv. Stejná je i situace mezi členskými státy, které prostřednictvím svých zástupců v Radě dávají Komisi pokyny, co má dělat a pak schvalují legislativu. Bude tak stále těžší něco schválit, někam se posunout. A to ještě není řeč o to tom, že sama Komise je se svými návrhy dost pomalá a na realizaci některých návrhů, která von der Leyenová přednesla, nemá prostředky a členské státy, ač požadují často rozhodnou unijní akci, na nic takového prostředky dát nehodlají.
Zpráva o stavu Evropské unie tak ukázala, že Unie se sice musí změnit, ale jaksi jí na to chybějí síly a elán. Politické nastavení v Evropě je takové, že o změně každý mluví, ale téměř nikdo pro ni není ochoten nic udělat, zvláště pokud by to znamenalo nějaké oběti či snahu o větší dohodu s politickými protivníky či soupeři.