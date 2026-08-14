Tři mystéria: Zrození, Život a Smrt. Ta tvoří naši existenci, nikoli virtuální realita

U nás doma se procházím nejraději po hřbitově. Je tam božské ticho a příjemně jako v džungli. Jako bych tu cítil jistou souvislost s těmi všemi, kteří zde navždy odpočívají, kteří leccos vykonali, někdo něco velkého, někdo něco malého, ale svým životem dali další život nebo další radost, i kdyby trvala pár okamžiků.
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A když uvidím, jak v malé loužičce uvízla včelka a chudinka nemotorná se topí, vytáhnu ji za křidélko zapomínaje, že mě může dát žihadlo. Kdepak, ta včelka nesmí utonout. Je to boží stvoření a bez ní by tady bylo smutno. A jaká je moje radost, když si ve vánku usuší křidélka a rozletí se do světa. Do světa širého. A taky seberu hlemýždě vylezlé z podzemí na vzduch a mašírují si to po cestičce nás lidí, netušící, že je něčí neohrabaná bota může zašlápnout. To nesnesu a tak je sbírám a házím do trávy a houští, aby ještě chvíli byli na světě a dělali se šťastnými pro sebe i pro nás.
Oba nám svou existencí vyplňují náš život, aniž to tuší, aniž to tušíme my. Neboť bez nich, bez létajících ptáků, řvoucích šelem, ve vlnách si hrajících tuleňů, syčících hadů, bzučících vos a včel, štěkajících pejsků, troubících slonů či mňoukajících kočiček by nám tady na Zemi bylo smutno. Byl by nám túze ouzko, řekla by mi potichu má babička Marie.
Co je důležité, to není vidět
Ano, život začíná bolestným zrozením a končí bolestivým odchodem. Ale často i sám život je bolestivý. Ale tak to je nastavené Vyšší moudrostí někde v tom široširém Kosmu a tak je to správné. A my nemáme žádné právo to měnit, vylepšovat či zhoršovat.
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Od narození musíme vědět, že někdy přijde konec, že musíme projít mnoha bolestivými zkouškami, aby náš život byl připraven na další zkoušky ještě bolestivější, abychom žili správně a poctivě. Příprava na život i na smrt je cestou bolestí, od těch drobných po ty velké. A když je prožijeme, budeme připraveni na vše. Na bolesti, na radosti, na úsměvy, na lásku, na moudrost.
Ne na žádnou chytrost či vychytralost, ale na cestu k moudrosti. Pak nám bude vše na světě posvátné. Nejen život lidí, těch mnohých i jednoho jedince, ale i život včelky či hlemýždě. Posvátný bude i ten nejošklivější pavouk či tarantule, neboť jak říkají mí indiáni i má babička Marie, i oni jsou přece boží stvořeníčka mající své právo na existenci, tady na Zemi, spolu s námi. Ta jejich práva jsou stejná a nezadatelná, jako ta naše.
A když začneme milovat včelku topící se v louži, pak začneme milovat i všechny ostatní, zvířata, rostliny, stromy, kameny, skály a nakonec i všechny lidi. A pak možná i pochopíme to, co indiáni vědí: že to, co je v životě důležité, to není vidět. Totiž to, co je vidět, oblečení, majetky, auta, domy, peníze, to vše je pomíjivé. Ano, pomíjivé jako my, tedy jako naše fyzická schránka, kdy jsme prach a v prach se obrátíme a jak říkala má babička, rubáš nemá kapsy.
Jenže to, co není vidět, nápady, znalosti, city, emoce, vztahy, radost, laskavost, moudrost, duše, to není pomíjivé. To žije navždy a naplňuje naše prostředí, vzdělává nás po staletí ba tisíciletí, vylepšuje nás i ty budoucí napříč veškerému Zlu. Etická diference říká, že jsme vyvoleni či odsouzeni k tomu, rozlišovat Dobro a Zlo, což je odvozeno z našeho stvoření. Buďme proto moudří a rozlišujme, buďme laskaví a naplňme naši duši Láskou.
Žijme pro radost nás i našich blízkých, pro radost všech. Ano, zrození i smrt je bolest, která nás nakonec posiluje třeba k tomu, abychom zachránili tonoucí včelku v malé louži na cestě nebo tonoucího člověka v řece. A kdo cítí, že z nějakého vnitřního pohnutí musí včelku z vody vytáhnout i navzdory žihadlu, ten v životě pocítí nutnost vytáhnout i tonoucího člověka z divoké řeky. A tak to provede. Od malých činů k těm velkým.
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Proto si všichni vzájemně přejme tóri (radost ze života), jak si přejí mí amazonští přátelé z džungle: radujme se ze života, usmívejme se, zpívejme, tančeme (třeba i po stolech), mějme se rádi, milujme se a množme se. Jedině tak zde budeme existovat a žít další stovky a stovky let.
Nebuďme užiteční idioti
Dříve, vlastně nedávno, byli u nás mnozí jedinci přikyvovači bolševické vládě, z kterých se stala buď bolševická lůza, nebo z těch chytřejších, prahnoucích po výhodách a kariéře, jen užiteční idioti či lidé zvláštního ražení. Nebuďme těmi idioty, ani těmi zvláštního ražení zas vůči těm, které nyní už ani nevidíme na plakátech či v novinách. Vůči těm skrývajícím se za pláštíkem virtuality. Pod jejich valícími se mraky, ba přímo tornády vábivých hesel a lákadel virtuálního, tedy nereálného světa rychle mizí naše osvědčené zvyky, pravidla, rady, tradice, obřady, rituály.
Ano, vštěpuje se nám (a velmi často podprahově), že to vše patří na smetiště dějin, že musíme být tzv. pokrokoví a držet krok s vývojem, kterému velí ti, jež neznáme, ti skrytí za názvy virtuálních korporátů, „majitelé“ virtuálních světů. Ti různí schovaní za vábivými obsahy mobilních aplikací a sociálních sítí či platforem jako TikTok, Instagram Reels, Likee a dalších, kteří rozhazují sítě po světě a loví. Loví nás jako zvěř, zvlášť ty slabé kusy, pro zvyšování své moci. Nebuďme tou jejich lovnou zvěří, nebuďme pro ně těmi slabými kusy.
Pokusme se nevzdávat našich tradic, naší lidské existence, nevrhejme se do různých lákavých matrixů, virtuálních světů, které nás budou jen manipulovat pro své potřeby a cíle. Pro potřeby a cíle tvůrců těchto virtuálních světů snažících se ovládnout svět a manipulovat s námi jako s loutkami.
Přátelé, lidé, nebuďme jejich Hurvínky a Spejbly, jejich Máničky na špagátech. Buďme vlastními osobnostmi. Buďme hrdí na kolébky našich slavných dějin, a pak ucítíme, že stojí za to rodit víc dětí, vidět jejich šťastné a nevinné úsměvy.
Neznám nic krásnějšího, nic nádhernějšího než šťastný úsměv dítěte, který vyzařuje nevinnou radost ze života. Ten samotný úsměv umí jako ozvěnou vyvolat další úsměvy a tím i radost ze života třeba u starších nemocných mužů a žen. Vím, co říkám a doslova prahnu po takových úsměvech, neboť hned se cítím lépe a den je radostnější. Takový úsměv posílí i umírajícího na márách.
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Pak uvidíme, že ten virtuální svět je jen prázdné lákadlo, prázdné gesto. Má maminka Jiřina by řekla, že to je jen obyčejné kočičí zlato.
Držme se svých rituálů
Neopouštějme proto všechno to naše, to, co tvoří náš národ ani pradávné přechodové rituály, jak činí „mí“ amazonští přátelé. Tyto obřady, i když jsou krvavé a bolestivé, tvoří z dětí silná a zdravá těla i duše dospělých mužů a žen kráčející ve stopách svých pradědů a prabab. Neopouštějme naše tradice, naši kulturu, kterou tvořili po staletí naši nejen ti slavní předci, ale každý z našich vlastních dědů a pradědů, babiček a prabab.
Mí amazonští přátelé z džungle by metaforicky řekli: neopouštějme hroby svých předků. A já bych k tomu dodal: neopouštějme život jako takový a nenabízejme ani prst do virtuální nereality, jinak nás jako jezinky vcucne a rozplyneme se.
Ano, Zrození, Život a Smrt byly, jsou a měly by i nadále být pro všechny z nás vždy jedna velká Triáda, tři velká Mystéria. Udržujme si tato Mystéria pomocí dalšího velkého Mystéria, Lásky, mocné a tajemné hybatelky naší existence.