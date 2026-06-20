Zrušený treste smrti, vítej zpět? Francie se bouří kvůli neschopnosti policie

Celá dnešní Francie je zhnusena a rozhořčena tím, co se stalo na přelomu května a června na jejím jihozápadě, tedy v podhůří majestátních Pyrenejí. V obilném sile nalezli tělo zavražděné jedenáctileté dívky jménem Lyhanna, žákyně druhého stupně tamní základní školy. A vše nasvědčuje tomu, že vrahem byl otec její spolužačky a kamarádky, který byl i velmi blízkým rodinným přítelem.
Doslova šokující je skutečnost, že na tohoto bezohledného predátora bylo v letech 2017 až 2025 podáno několik stížností pro jeho sexuální útoky a znásilnění páchané na dívkách ve věku okolo pouhých 10 let!
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Jejich symbolem se stala desetiletá Rosa, která se, stejně jako její maminka, z tohoto traumatu prožitého před rokem nedokázala zotavit. Její nešťastná maminka se několikrát obracela na soudní moc, ale nic se nestalo. Státní moci vyčítá, že svojí liknavostí zabránila v zadržení zrůdy jménem Jerome Barrella. Jenomže tento zločinec se až do počátku tohoto měsíce volně pohyboval na svobodě, aniž by byl alespoň vyslýchán. To je neuvěřitelné selhání četnictva i soudní moci.
Za takovéto situace se musel vyjádřit sborový generál Hubert Bonneau, jehož funkce se dá přirovnat k našemu policejnímu prezidentovi. Musel otevřeně přiznat, že to je obrovské selhání všech, kteří za to nesou odpovědnost. Ale dodal, že francouzští četníci dostávají každou hodinu čtyři stížnosti nezletilých. Za posledních šest let to bylo 50 tisíc stížností na sexuální násilí a znásilnění u nezletilých.
Výše zmiňovanými údaji generál vysvětluje, nikoli však omlouvá, kontext, v němž jeho podřízení prostě nestíhají plnit své úkoly. On sám se snaží urychlovat proces prioritizace při spolupráci četnictva s prokurátory a advokáty s cílem urychleně se věnovat těm nejcitlivějším případům. Ale ve světle posledních událostí je otázka, jak dlouho ve své funkci ještě vydrží. A už mu asi nepomůže ani vyjádření, že hlášení o hrůzných činech Barrelly se k němu do vypuknutí celé této otřesné záležitosti zatím vůbec nedostalo.
Žena matka do čela státu
Významnou součástí protestů je kritika na adresu současného prezidenta Emmanuela Macrona. Demonstranti rozhořčeně poukazují, jak moc toho pokazil samolibý uzurpátor, který sám nemá děti, a tak ho vůbec nezajímají city a pocity těch rodičů, kteří mají dcery okolo deseti let věku.
Podle mnohých protestujících si padesátiletý cynický sobec vůbec nedokáže, a hlavně ani nechce představovat, co takoví rodiče prožívají, jaký je jejich každodenní strach o jejich děti. Jeho patetické výrazy o selhání státu už nikdo nebere vážně, mnozí jsou jimi naopak silně pohoršeni.
Nelze se asi divit, že sílí volání po tom, aby v čele francouzského státu konečně stanula relativně mladá a zároveň i zkušená žena matka, která by byla odhodlána a schopna vést zemi k důsledné ochraně před násilnickými zrůdami. Současná politická klasa, kterou tvoří sebestřední a arogantní muži, je odsuzována za to, že se zabývá svými malichernými válkami, ale zájmy a každodenní starosti obyčejných lidí ji doposud nezajímaly.
V silně rozjitřené atmosféře jsou ve hře dvě zásadní řešení. To první je relativně umírněné: volá po trestech doživotního žaláře. Jako první je vyslovil současný ministr spravedlnosti Gérald Darmanin, dřívější ministr vnitra, jedno z tzv. zázračných politických dětí, jeden z nejbližších a nejvěrnějších souputníků prezidenta Macrona. Ten už odpočítává své poslední měsíce ve funkci, ale i tak mu událost z Pyrenejí výrazně pohorší jeho celkovou reputaci. A politická budoucnost samotného Darmanina je velice ohrožena.
Stále hlasitěji se skloňuje druhé, mnohem radikálnější řešení: návrat trestu smrti! Proto stále více demonstrantů nese transparenty se třemi velkými písmeny PDM, což znamená „peine de mort“, tedy „trest smrti“. To nesli hlavně účastníci takzvaných bílých pochodů za uctění památky zavražděné Lyhanny. Velice varovné jsou také transparenty s nápisy: „Francouzská spravedlnosti, jsi na lavici obžalovaných!“ Ty odrážejí hlubokou nespokojenost nejen s politiky, ale také s celou soudní mocí v zemi.
Nová inspirace pro svět?
Dnes víme, že Francie během svých dějin velmi často dávala světu inspiraci řadou hesel. Namátkou připomenu známé „volnost, rovnost, bratrství“ z roku 1789, oddělení moci církevní od moci státní z roku 1905 či zrušení trestu smrti spojené se dvěma politickými velikány. Byli jimi Robert Badinter a François Mitterrand. Ten první to celé skvěle zkoncipoval, zatímco ten druhý s tímto heslem vyhrál volby v roce 1981 a získanou funkci prezidenta republiky pak zastával po nedostižně dlouhou dobu 14 let.
A lze dnes vyloučit, že případ Lyhanny nakonec povede k přehodnocení dosavadního přístupu a k obnovení trestu smrti? Pohoršení i rozhořčení jsou velice silná, a tak se může stát opravdu cokoli. Hesla na obnovení absolutního trestu se mohou chopit političtí radikálové, aby jim přinesla hodně hlasů. Nakolik je hrozba pedofilních a násilnických zrůd stále aktuálnější v celé Evropě, naši malou zemi nevyjímaje? Překročí násilná smrt francouzské dívenky hranice země galského kohouta?