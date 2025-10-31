Zub v Sudetech jako téma dalších voleb. Řešení existují, ale nejsou líbivá

Snad právě proto ve mně slovo „Sudety“ dodnes vyvolává neklid. Představuji si prázdné vesnice po odsunu, zarostlé zahrady, domy s německými nápisy, po kterých zbyly jen obrysy písmen. Nikdy by mě nenapadlo, že osmdesát let po odsunu Němců se „Sudety“ znovu vrátí – ne jako politikum, ale jako demografický fenomén.
Docent Petr Mazouch z Vysoké školy ekonomické mě v pořadu Rozstřel na iDNES.cz upozornil na souvislost, již si asi většina lidí vůbec neuvědomuje: poválečný odsun Němců z českého pohraničí totiž zanechal trvalou „díru“ ve věkové pyramidě. Jinými slovy – část obyvatel, která by tu dnes přirozeně stárla, v Česku už osm desetiletí není. A protože stárnutí populace má zpožděný efekt, problém nastává právě teď.
Po roce 1945 odešlo z českých zemí zhruba 2,5 milionu sudetských Němců – většinou rodiny s dětmi, lidé v produktivním i mladším středním věku, ale i senioři. Tím z krajiny zmizela celá věková struktura – od dětí po prarodiče. Jejich domy sice obsadili noví osídlenci z vnitrozemí, ale ne v plném počtu, ne se stejným věkovým složením a bez přirozené generační návaznosti. Vznikl tak demografický „zub“, který se vyznačuje tím, že přes hranici osmdesátky přechází nová poválečná generace osídlenců.
„Každá věková pyramida má paměť sto let,“ říká Mazouch. Právě tím, že poválečné ročníky se teď dožívají osmdesáti let, dramaticky narůstá potřebnost sociálních služeb, tedy péče o seniory. Jenže systém byl nastaven na populaci, která nepočítala se „sudetským demografickým zubem“.
Liberec, Ústí a Vary
Co to znamená? Dnes je v Česku asi půl milionu lidí nad 80 let, do roku 2035 jich bude asi 820 tisíc. To je extrémní nárůst o víc než 60 %. A nárůst se zásadně projeví v krajích, jež odsun zasáhl nejvíc: Libereckém, Ústeckém a Karlovarském. Kde kdysi chyběly celé generace, bude teď chybět personál v sociálních službách či zdravotní sestry.
Je to gigantický problém, jenž se vrací jako bumerang. Ironie dějin je neúprosná. Sudety, které kdysi vylidnily vlaky směřující k západním hranicím, se teď znovu, pomyslně, zaplní – tentokrát ale osmdesátníky. Tlak na stát i obce bude obrovský. A politici mají krátkou paměť. Řeší rozpočet na další rok, ne věkovou křivku na příští dekádu.
Stárnoucí Sudety jsou „tikající bomba“ v rukou municipalit. Nezačnou-li obce včas zvyšovat kapacity domovů pro seniory a terénních služeb, dojde k odlivu lidí z trhu práce – střední generace zůstane doma s rodiči. Firmám budou chybět zaměstnanci, produktivita klesne a regionální a následně i celostátní ekonomika se může zadrhnout.
Proto se musí stát „Sudety“ znovu politickým tématem, minimálně napřesrok v komunálních volbách – ne jako historická křivda, ale jako výzva k sociální udržitelnosti. Nejde o emoce ani o pomníky – jde o lidi, o seniory, kteří budou potřebovat péči. Každý volič by se měl ptát: Kdo z kandidátů má konkrétní plán pro dostupné domovy seniorů, terénní služby a podporu pečujících?
Řešení existují, ale nejsou líbivá a na první pohled viditelná; nesklidí okamžitý aplaus veřejnosti, rychlé politické body. Proto se ptejte, informovaní voliči: ne na minulost, ale na budoucnost sudetského pohraničí.