Že jim to není blbý. O příležitostech k indiánským tancům

Dostal jsem tip na jméno a adresu. Jistá mladá žena, maminka půlročního dítěte, se přátelila s Emilem Zátopkem. Národní sportovní miláček se v Pražském jaru hodně angažoval. Komunističtí levičáci (partaj taky byla teprve před prověrkami a čistkami) dělali na tu mladou ženu nátlak, vyhrožovali jí a nakonec dítě zabili. To byl ten tip. Že abych se na to podíval a zjistil, co a jak, a napsal o tom reportáž.

To byl tip jak řemen.

Šel jsem na tu adresu, mluvil s paní, mluvil s manželem. Mluvil s Emilem Zátopkem. Všichni potvrdili, že ano, že levičáci (říkalo se jim „jodasovci“ podle extremisty Josefa Jodase) ženu zastrašovali, nakonec přepadli a dítě zabili. Všechno jako sedělo. Bylo to ale celé divné. Zkrátím to – nakonec se mi ta paní v slzách přiznala, že dítě upustila na schodech, dítě se zabilo a ona se bála manžela a všechno si vymyslela.

Pro tu dobu to byla příznačná tragédie. Byl v ní neklid, obavy, nejistota z budoucnosti, zoufalé lpění po naději na slušný život, která byla invazí zničena. Dalo se to tenkrát zveřejnit. Relativní svoboda v tisku doznívala. Jenže mě – nemůžu to vyjádřit jinak – bylo blbý o tom psát. Měl jsem na sebe kvůli tomu vztek. Miloval jsem tenkrát knihy Egona Erwina Kische, tohoto zuřivého reportéra. Copak by on hodil případ téhle síly do koše?

Tenkrát jsem si myslel, že by ho do koše nehodil a tím větší vztek jsem na sebe měl. Teď si tím tak jistý nejsem, ale opravdu na tom ani trochu nezáleží.

Od té doby se mi stalo několikrát, že jsem na něco narazil a nechtělo se mi o tom psát, protože mi to přišlo… jaksi blbý.

Je to zvláštní, těžko definovatelná kategorie. Jistě souvisí s citlivostí, jenže média opravdu nestojí a neleží na citlivosti. Nedávno sepsali studenti novinářské fakulty, mé fakulty, jakési podání v tom smyslu, že se nemá psát o masakru na filozofické fakultě. Přišlo mi to absurdní a dodnes se na jejich elaborát dívám stejně. Kde končí poslání reportovat o události a kde… to začíná bejt blbý?

Každý to má nastavené jinak. Tenkrát mi bariéru nastavily uplakané oči té zoufalé paní. Nedávno další zoufalá paní skončila na dně Macochy. Co ji tam přivedlo? Zpravodajství? Spíš si myslím, že na vině je rozpumpování politického ohníčku. Kolik lidí skákalo a doteď skáče jak Indiáni kolem válečného ohně ve starých mayovkách!

K tomu připojuji to svoje že jim to není blbý. Připojuji teď, když už se na to pozapomnělo. Dávám to jen jako podnět k úvaze pro příště, protože další příležitosti k indiánským tancům nám budoucnost určitě přinese.