Názor

Každých pár let si nějaký odvážný hlas dovolí položit otázku: Co nám vlastně přinášejí státem placené základní umělecké školy? Opravdu je díky nim každý čtvrtý schopný muzicírovat? Je – vzhledem k nákladům na platy, pojištění i budovy – unikátní český systém tím nejlepším? A je-li tomu tak, proč to unikum od nás nikdo neokopíroval, když je tak úžasné a efektivní?