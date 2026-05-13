Ministryně domovů Mrázová. Neutopí se v české bytové bramboračce?

Mnoho spolubližních bylo vystoupením pobouřeno, protože, ač je jejich bytová a finanční situace mnohem horší, než byla tehdy nouze paní Zuzany, nikde se za rohem nezjevila a nezjeví záchrana v podobě obecního bytu. Dotyční vědí, že nebudou po dvaceti letech s dojetím vzpomínat na to, jak jim pomohlo v těžké situaci vědomí, že mají jistou střechu nad hlavou. Této jistoty mnozí nikdy nenabudou.
Nic proti příběhu paní ministryně, lidem v nouzi vědomí, že mají a budou mít kde spát, nepochybně pomáhá, jenže každý nemá takovou kliku jako ona. Někdo by v případě paní Mrázové možná mluvil spíš o privilegovaném postavení, minimálně co se týče možnosti využít obecní byt.
S vědomím, že studenti v Praze, Brně a dalších velkých městech platí za menší byty, než měla paní ministryně, mnohem více, že mají ne jeden, ale klidně i dva pracovní úvazky a žádnou vyhlídku na jisté bydlení, měla asi přeci jen paní Mrázová volit trochu jiná slova. Nad osudem nebydlících, mladých i starých, se nikdo nerozněžní. Naopak, mladým se vyčítá, že si neberou hypotéky, že nemají děti, nebo že moc utrácejí a málo spoří. Ale ani s průměrným příjmem dneska na hypotéku nedosáhnou.
Jakou cestou se vydáme?
Z bydlení se stává stále nedostupnější komodita a paní Mrázová může dnes spoluurčit, jakou cestou se vydáme, chceme-li situaci měnit. Možná se bezděčně připojí k partičce svých neúspěšných předchůdců, kteří navzdory slibům nebyli schopni uvést v život nový stavební zákon.
Ale nejde jen o zákon, musíme vědět, kam chceme v bytové politice směřovat. Chceme, aby se hygienické normy, které platí desítky let pro všechny bytové jednotky, změkčily? Už dnes klesá průměrná rozloha bytů, to je jednak dáno vyšším podílem jednočlenných domácností, ale také drahotou a nedostupností. Chceme tento trend ještě posílit? Chceme kráčet zpět k nouzovým poválečným koloniím, které developeři rádi postaví, protože na nich královsky vydělají a ještě budou tvrdit, že obyvatelům pomáhají?
Paní ministryně vyprávěla svůj příběh matky samoživitelky, neměla to jistě jednoduché, nicméně její historie je též zosobněním fixace na městský byt, dokladem toho, že jistá střecha nad hlavou je komodita po čertech nedostupná. Bydlení je domovem, doufejme, že na to paní ministryně nezapomene.
Můžeme se ale na paní Mrázovou dívat i pozitivně, máme v čele resortu, po opravdu dlouhé době, politika, který není tupým propagátorem vlastnického bydlení, naopak, myslí si, že nájemní bydlení, a to i v obecních bytech, by mohlo být normální. A to je pokrok.
Dál bude záležet na tom, zda se vydáme cestou ještě větší komercionalizace téhle oblasti a budeme pokračovat v dotování spekulačních, nebo investičních, na slovíčcích opravdu nezáleží, bytů (pomocí daňových výhod na hypotéky). Případně zda stát podpoří obce v bytové výstavbě, umožní rozvoj družstevnictví, které u nás má tradici.
Jisté je, že ani seberychlejší stavební zákon nemůže obratem řešit situaci, protože ceny nemovitostí se zcela utrhly od příjmů a v nejbližších letech to bude jen horší, neboť se tolik nestaví.
Andrej Babiš asi v dohledné době paní Mrázovou neodvolá, netroufnu si tvrdit, že je to skandál či katastrofa, čítával jsem totiž kdysi názory vážených kolegů novinářů na Davida Ratha coby ministra zdravotnictví, tvrdili, že prý je dobrým ministrem, asi jako když z bývalého pytláka může být dobrý hajný. V Rathově případě se mýlili, ale přihodit se to může.