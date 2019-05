ZVĚŘINA: Ano, vytrollíme volby. Parazitování nelze vydávat za legraci

PRAHA Radost nad tím, že strana kandidující pod názvem ANO, vytrollíme europarlament získala třicet sedm tisíc hlasů, by některým z nás neměla zakalit rozum. Vždyť toto politické uskupení zjevně parazitovalo na názvu existující strany a zmátlo minimálně několik tisíc voličů. Můžeme si říci „Dobře jim tak, mají to za to, že jsou hloupí.“? Nemůžeme. Postup „recesistů“ je podobný jako postup bratra bývalého ministra Igora Němce.

V roce 1994 si Pavel Němec nechal zaregistrovat názvy Toyota, Audi, Buick, Rolls-Royce, Jaguar, Volvo, Pontiac nebo o to požádal. Tehdy jsme si nevšimli, že by toto počínání získalo podobně nadšenou podporu jako letošní trollení voleb. A přitom podobně parazitovalo na existujících zavedených značkách.



Berme modus operandi trollů vážně a připusťme, že kdyby třeba někdo chtěl, aby se malé strany blížící se svými preferencemi pětiprocentní hranici nedostaly do sněmovny, stačilo by postupovat analogicky. Zvolit vhodné jméno... A poškodit volby. Neměli by příznivci TOP 09, Starostů či lidovců bít na poplach? Určitě. Zatímco v eurovolbách „trollové“ poškodili ANO jen málo, ve sněmovním klání by vyřazení pro malé strany mohlo být fatální.

A chce-li někdo zdvihat kartu „hlupáků“, tedy dejme tomu nepozorných voličů, kteří si pečlivě nepřečtou volební lístek, jejž házejí do urny, nechť uvažuje pozorně. Jakým způsobem chráníme, i legislativně, lidi nějak handicapované, dětmi počínaje a důchodci konče? Před manipulací, psychickým nátlakem všeho druhu? Před šmejdy se snažíme zachránit každého, koho by chtěl manipulátor okrást či poškodit. Nejsou trollové taky trochu šmejdi?

Volby jsou příliš vážná událost na to, abychom je mohli přenechat „humoristům“. Ti, kteří se zaklínají demokracií, by to měli mít na paměti. Tuzemská politická praxe je totiž nesmírně náchylná k používání všech triků, jež se kdy někomu osvědčily. Tento prosím neopakujme.