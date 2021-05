ZVĚŘINA: Boj o excentriky. Motivování mladých a ‚nejchytřejších‘ bude fuška

Od středy se budou moci nechat vakcinovat třicátníci a ještě před nimi všichni mezi pětatřiceti a čtyřiceti. Na příštích několik týdnů mají lékaři koho očkovat. Dodávky vakcín jsou stále limitované, takže minimálně do prázdnin budeme spíš řešit problém, čím očkovat, než koho očkovat.

Aby mělo očkování smysl a virus populací volně neputoval, potřebujeme alespoň sedmdesátiprocentní proočkovanost. V létě už budeme mít dost vakcín, ale už asi ne tolik zájemců. Ministerstvo i úřad vlády chystají kampaň, která má zejména mladé lidi nadchnout pro vakcinaci. Při vší úctě k hercům, zpěvákům i youtuberům se dá očekávat, že mladí, kteří rádi cestují a jsou aktivní, se nejvíc nechají ovlivnit faktem, že bez očkování je na cestách čekají komplikace. Úvaha je prostinká: abych mohl do Německa či Rakouska kdykoli, raději se nechám očkovat, než bych se při každé cestě testoval.



Jenže nejsou všichni aktivní a chtiví cestování. A jsme u starého problému, se kterým neumíme hnout desítky let. Jak přesvědčit například lidi z vyloučených lokalit, že pro ně jakékoli zapojení má smysl. Lidi, kteří neposílají své děti do školy, rozhodně nepřesvědčíte billboardem či videem s nějakým sportovcem o tom, že by se měl nechat očkovat. Tady by pomohla jen nějaká hmotná motivace, ale ta by byla vnímána jako nespravedlnost očima většinové populace. Proč by měli očkovací „lemplové“ dostávat bonus? Třeba proto, abychom dosáhli kýžené proočkovanosti, z hlediska nás všech se uplácení neochotných vyplatí. Podmiňování například sociálních dávek či jiných bonusů vakcinací by bylo protiprávní a diskriminační.

Ale i kdybychom dokázali naočkovat nemalou skupinu sociálně vyloučených, zbývá mezi námi početně těžko odhadnutelná množina milovníků spikleneckých teorií, hoaxů a internetových nesmyslů. Představte si takového jedince `a la poslanec Volný, jak ho přesvědčuje nějaká kampaň, že by se měl solidarizovat s ostatními. Vždyť celá jeho identita je založená na bludu, že má pravdu proti celému světu.