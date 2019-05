ZVĚŘINA: Bonus pro maminky. Důchody se bez reformy upravují jen kosmeticky

Asignace se vracejí, aby napravily důchodové křivdy. No není to nesmysl? Není, i když podstatu problému asignace neřeší (a vědí to i politici), jsou alespoň příspěvkem k narušení penzijního státního monopolu.

Asignace jsou dlouholetým programovým bodem zejména lidovců, kteří říkají, že když děti část svého odvodu na sociální pojištění přesměrují k rodičům, bude to spravedlivější. Ano, bylo by, protože by bylo přilepšeno hlavně rodičům, kteří dokázali vychovat daňového poplatníka (na něm celý systém stojí). Jenže o něčem takovém se v případě nynějších asignací nedá mluvit, protože ČSSD zásadně odmítá, aby se bralo z ­toho, co si dnes nárokuje stát.

Půjde-li o peníze, kterých by se poplatník vzdával ve prospěch rodičů, a nikoli jen o přesměrování části povinného odvodu, pak se výrazně posílí mezigenerační solidarita i význam úplných a funkčních rodin. To by ovšem byla opět výhoda spíš pro movitější důchodce. Pokud výdělečně činný potomek nemá sám co do úst, těžko nadšeně přispěje. A jak nám dokládají sociologové, nejen vzdělání, i chudoba je u nás „dědičná“ – tedy děti většinou kopírují socioekonomický status rodičů. Posilování mezigenerační solidarity a funkčních rodin také není zrovna prioritou ČSSD, ta spíš podporuje a zajímá se o nefunkční rodinné modely. Je za tím historicky vyzkoušená technika: čím víc lidí bude záviset na dávkách, tím víc budou volit stranu dávek. Tato metoda není vždy uplatnitelná a­ bezvýjimečně účinná, občas se stane, že volič-dávkař ruku, která jej krmí, citelně kousne.

Též ústavní konformita asignací dost podstatně narušuje politickou objednávku ministryně práce Jany Maláčové. Ta zní: přilepšit ženám! Jenže asignace budou muset být možné pro oba rodiče. Tady budou opět zvýhodněny úplné rodiny, protože se potomek nemusí rozhodovat, kterého z rodičů „odmění“ asignací, de facto vždy přidá oběma. U dnes existujících konstelací, kdy rodič žije s druhým až xtým partnerem a rodina vychovává děti různých rodičů, je asignace násobně složitější, a­ tedy nutně v ­mnoha případech „nespravedlivá“, protože nemusí být bonifikován ani rodič biologický či podstatnou dobu se starající, ale třeba zrovna jen pseudorodič momentální.

Vlastně bychom měli být rádi, že se o důchody politici vůbec zajímají, zažili jsme roky, kdy nám bez uzardění tvrdili, že důchody problém nejsou a změny budou jen minimální. Nyní zase slibují rychlou a bezbolestnou reformu. Jak se říká v pohádce: „Jednou jedna ještěřička utíkala do věříčka.“