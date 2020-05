ZVĚŘINA: Česko za školou. Generace zdravých negramotů nepředstavuje nadějnou budoucnost

O děti jsme se aktuálně postarali, ty, které nutně potřebují, kvůli přijímačkám nebo maturitám, už školy navštěvují. Ale co ty, které zůstaly doma? Těm „odpadlo“ čtvrt roku výuky, což by nebyla katastrofa, kdyby se podobná situace už neměla v příštích letech opakovat. Jenže opakovat se může.

Co budeme dělat na podzim, kdyby virus udeřil novou silou? Zatímco roušky a respirátory do zásoby už máme, na školáky a učitele jsme pozapomněli. Premiér řeší pohodlí kadeřnic a přitom jsou tu tisíce dětí, které vypadly ze systému, do školy nechodí a domácí vyučování jako by se jich netýkalo. Z odpovědnosti se nevylžeme, když zrušíme na čas povinnou docházku.

Opakované vyhnání dětí ze škol je nežádoucí. Ale připravuje někdo plány pro učitele, žáky, pro jednotlivé vzdělávací stupně? Vymýšlí někdo ochranu ohrožených učitelů v rámci příprav na další vlnu? Existuje plán, jak zapojit děti, které dosud domácí vyučování ignorovaly? Nic ve zlém, ale generace zdravých negramotů nepředstavuje nadějnou budoucnost naší země.