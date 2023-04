Co bychom nyní, tedy v době, kdy nemoc ustoupila, potřebovali? Zevrubné zhodnocení uplynulých tří let, toho, co jsme udělali v pandemii dobře a co nikoli.

Kdyby se vypracování nějaké zprávy ujala nezávislá instituce, a ne nějaký orgán ministerstva, mohli bychom získat spoustu užitečných informací. Například jak mají být dimenzované krajské hygienické stanice, který materiál a v jakém množství má mít připraven Správa státních hmotných rezerv a podobně.