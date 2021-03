ZVĚŘINA: Covidové maturity. Návrat do lavic je pro všechny velice daleko

Praha Tak od včerejška mají maturanti konečně jasno. Těm, kterým stát nařídil pomáhat v boji s pandemií, odpustí státní část maturit. Zkoušky se přesunou ze začátku května na konec. Podobně se odsunou i přijímací zkoušky na střední školy. Stěží mohlo ministerstvo vymyslet něco jiného.

Zkoušení se odkládá, část bude dobrovolně volitelná a vysoké školy už „svým“ maturantům kritéria přijetí v tomto mimořádném roce též dopředu sdělily. Gymnazisté mají víceméně jasno, co musejí splnit, aby mohli pokračovat na vysoké škole.

Kdo jasno moc nemá, to jsou studenti odborných škol, ve kterých hraje nezastupitelnou roli praxe. Té bylo letos pomálu a výukou přes internet ji nahradit není možné. Ještě ke všemu zatím není vůbec jasné, kdy se žáci ke svému odbornému výcviku vrátí. Dokonce ani nevíme, zda se vůbec vrátí. Zatímco politici by děti hnali do škol nejlépe zítra, epidemiologové jsou mnohem skeptičtější a opatrnější.

Návrat do lavic v druhé půlce dubna neslibuje dnes nikdo, ani profesionální slibotechny z parlamentních lavic. Studenti odborných škol si zaslouží stejnou pozornost jako gymnazisté a resort by jim měl říci, jak to s nimi bude, a ne jen posouvat možný termín zkoušek až na srpen. Fér by bylo říci třeba, zda se počítá s odborným výcvikem či praxí i v červenci nebo srpnu, aby se alespoň částečně dohnal výpadek.

Jenže tohle je kyselé jablko, do kterého se nikomu z politiků kousnout nechce. Epidemiologové se netají svou představou, že pokud denní přírůstek nakažených neklesne k pár tisícům, nemá cenu rozvolňovat. Respektive takové rozvolnění nás do měsíce vrátí k lockdownu.

Žáci a studenti, kteří přišli v loňském i letošním roce o měsíce výuky, nebudou nějak fatálně handicapovaní, jak se nám snaží někdo namluvit. To bychom museli celou poválečnou generaci prohlásit zpětně za méněcennou. Jejich vzdělání bude „jen“ nesouvislejší s více bílými místy než u starších kolegů. A to lze napravit při dalším studiu. Martin Zvěřina