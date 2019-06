ZVĚŘINA: Doktor neřád. Strany jsou vůči manipulátorům stále bezbranné

PRAHA David Rath půjde definitivně do vězení, dokonce to sám připustil. I když u něho se nedá na dané slovo vůbec spolehnout, lze říci, že pražský vrchní soud už případ definitivně uzavřel. Od května 2012 uplynulo opravdu hodně vody a my jsme se o lecčems poučili. Třeba když někoho chytnou se sedmi miliony v krabici, pak to vůbec nemusí znamenat jednoduchý soudní proces.

Státní zástupci i soudci se díky (opravdu díky) neobyčejně lstivému obžalovanému naučili být ostražitější – i při používání odposlechů. Nakonec vše skončilo rozsudkem, který je citelnou újmou pro profesionálního hochštaplera a podvodníka, jenž je do značné míry reprezentantem části tuzemské politické elity. On sám rozsudek pochopitelně interpretuje politicky a stylizuje se do role oběti, přičemž Evropskou unii přirovnává k třetí říši.



Drzým nevkusem tohoto pána by nemělo cenu se zaobírat, avšak je to kabinetní příklad určitého druhu politiky. Vždy připravený změnit názor zcela účelově, byl členem ODS i ČSSD, byl pro poplatky ve zdravotnictví i proti nim. Zkrátka pro Ratha vždy účel světil prostředky, proto i jeho obhajoba je nevěrohodná a směšná. Usvědčenému defraudantovi libujícímu si v luxusu můžete jen těžko věřit, že mu o peníze nikdy nešlo a že je nepotřebuje. V tomhle je však pan doktor určitě studijním materiálem nejen pro stranické sekretariáty, které by si měly lámat hlavy, jak zabránit, aby se podobné typy dostaly tak vysoko. Bývaly totiž doby, kdy se pan Rath zdál nesestřelitelný, ať už prováděl cokoli. Jeho oportunistické veletoče mu umožnili nejen straníci, ale i voliči, kteří se netajili tím, že jej podporovali s myšlenkou, že nejlepší hajný je bývalý pytlák. A tak se u nás dodnes známost, ať už ta nejnegativnější, bere v politice jako jednoznačná výhoda.

Že je David Rath usvědčený a odsouzený korupčník, je vlastně náhoda, od roku 2012 se sice policisté a státní zástupci emancipovali, ale ani Rathův případ nezměnil pravidlo „dokud tě nechytí, strana tě podrží“.