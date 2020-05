ZVĚŘINA: Domácí tele. Home office může být sociálně-pracovní pastí

Každá doba má své zlaté tele, tedy falešnou modlu, jíž se klaní. Modlou doby povirové může být home office. Spásu v téhle formě práce vidí firmy nové (například Twitter) i staré (jako Siemens). Z nouzového opatření, které vyprázdnilo administrativní budovy, se má stát pravidlo. Firmy zjistily, že jsou s to zajistit efektivní kontrolu „domácí práce“ a že to má ve většině případů pro ně samé výhody.

Jistě, klesající náklady na správu budov, otop, elektřinu a vodu, případně na potřebnou kancelářskou plochu vidí každý. Z hlediska zaměstnance má domácí práce též spoustu prvoplánových výhod: nemusí nikam dojíždět, má „píchnuto“ v práci okamžikem připojení do firemního systému. Jeho den je daleko flexibilnější a z práce jej vytrhává daleko méně podnětů.



Jenže zaměstnanec není robot a na home office je možné pohlížet jako na další formu znevolnění – tedy feudalizace. S home office je to jako s mobilním telefonem, čtyři z pěti zaměstnavatelů se domnívají, že když vám telefon platí, mohou volat ve dne v noci, o víkendu či dovolené. S home office je to ještě horší, zavolá vám večer šéf a řekne: udělej tohle a tohle, vždyť to za hodinku sfoukneš. Zajisté, ale zkažený večer vám nikdo nenahradí ani neproplatí. Podobné „rozmazávání“ pracovní doby k home office patří, je obrovsky škodlivé a vrací nás do devatenáctého století. Nevýhody sociální izolace a ztráty přirozených zpětných vazeb též nejsou bagatelní.

Kdyby se móda globální objevila v tuzemsku, bude mít pravděpodobně stejně degenerovanou podobu jako například předchozí domestikace tzv. pracovišť open space. To jsou takové ty tělocvičny, kde se vzájemně ruší a překřikují desítky lidí, protože tuzemský zaměstnavatel si nevšiml, že pořádný open space má být náležitě veliký, odhlučněný a má v něm být místo na soukromé aktivity. Od jídla po telefonování.

Doufejme, že tahle vlna rychle vyšumí, nebylo by vůbec příjemné dočkat se toho, že vám budou nabízet vlastní pracovní stůl a židli jako benefit.