ZVĚŘINA: Druhý muž. Překřikování ze Senátu nám nepomůže

Předseda horní parlamentní komory je formálně druhým nejvyšším ústavním činitelem. Není proto divu, že senátoři horečně vyjednávají a kluby jednotlivých stran či uskupení překotně „nakupují“ volné senátory. Ten nejsilnější klub totiž bude mít nárok hrát při výběru předsedy Senátu první housle.

Zatím se nabízejí dvě představy, jak by měl být veden Senát. Část senátorů má za to, že by se měl v čele komory objevit některý z neúspěšných vyzyvatelů Miloše Zemana, který by z pozice své funkce prováděl na denní bázi kritiku práce jak prezidenta, tak vlády vedené Andrejem Babišem.

Druhá představa je konzervativnější, což v tělese, jež je koncipováno jako méně dynamické a spíš vyvažující, nepřekvapí. Šéfem by měl být někdo, kdo zná provoz Senátu, umí vyjednat kompromis a má mezi kolegy neformální autoritu. Logicky by to neměl být nováček, jehož kolegové vlastně pracovně neznají. V osobě budoucího předsedy se ale mohou v různé míře naplňovat obě představy, jak pozice předsedy karatele, tak lídra spíš funkčního než ideologického, dbajícího na dobrý výkon komory.



Představě předsedy kazatele by asi vyhovoval někdo s autoritou a rozvahou například Petra Pitharta, který se umí ozvat, ale zároveň nekomentuje marginality. Netušíme však, jak by se choval například Jiří Drahoš, zvolený v prvním kole a se zkušenostmi z vedení Akademie věd, nicméně politicky vlastně neznámý. Ani z kampaně nevíme, jak by se postavil ke spoustě otázek, a nemáme ani pomocné vodítko, protože není členem žádné strany.

O kolezích, Zemanových vyzyvatelích, to do určité míry platí též. A představa, jíž se opájejí hlavně sociální sítě, tedy že ze Senátu bude někdo umravňovat hlavu státu, nevypadá zrovna šťastně. Při letoře a demagogických schopnostech jak Miloše Zemana, tak Andreje Babiše si těžko představovat, že by se tihle změnili na naléhání ze Senátu.

Je možná příjemné říkat si, že tihle dva potřebují čas od času okřiknout, a počítat s tím, že by to mnohé občany potěšilo, nicméně je nutné též zvažovat vedlejší efekty. Zostřená konfrontace a vypjaté emoce neprospějí ani racionalitě diskuse, ani neoslabí exekutivu. Naopak mohou mobilizovat příznivce obou zručných surfařů na náladách lidu. V neposlední řadě, změnit takhle funkci předsedy Senátu znamená vlastně přizpůsobit ji oběma populistům – tomu na Hradě i tomu ve Strakovce.