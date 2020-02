ZVĚŘINA: Dumka o Maláčové. Lidový dům také nemá lidi, natož ministryně

Sociální demokraté dumají, co si počít s Janou Maláčovou, ministryní práce a sociálních věcí, jíž v pondělí zatkli náměstka. V obdobné situaci rezignoval v roce 2012 ministr práce Jaromír Drábek z TOP 09 i v roce 2017 ministryně školství a sociální demokratka Kateřina Valachová. Premiér i část opozice na ČSSD tlačí, aby se paní Maláčové zbavila.

Jenže ČSSD není v situaci, kdy by mohla vyměňovat ministry kus za kus, jako to dělá Andrej Babiš. Maláčová se jeví jako nejviditelnější sociálnědemokratická postava v Babišově kabinetu, premiéra často rozzlobí a získala si pro svůj přístup k rozpočtu přezdívku Venezuela. Takovou publicitou se nemůže pochlubit ani předseda strany Hamáček. Navíc v téhle vládě platí, že strany se ostentativně tváří, že personální obsazení ministerstev je výsostně vnitrostranickou otázkou. Navíc, proč by měl trestně stíhaný premiér vyhazovat z vlády někoho, komu policie „jen“ zatkla náměstka?



I kdyby ČSSD připustila, že vymění svou nejviditelnější ministryni, čekala by ji druhá fáze úkolu, obtížnější: najít někoho nového, a přitom se nedostat do sporu s Hradem, kde mstivý prezident nevynechá jedinou příležitost zkomplikovat svým bývalým spolustraníkům život. Nový ministr v resortu se zdaleka největším rozpočtem by se pak ujal vedení rok a půl před volbami. Co by dokázal? Nebyl by ve vleku podřízených mnohem víc než paní Maláčová?

Leckdo může vyjádřit své pohoršení nad tím, že ministerské rezignace, dřív samozřejmé, se dnes nedočká (opozice to určitě udělá). Voličské preference ČSSD jsou však takové, že strana musí být velmi opatrná, protože není vůbec jisté, že by voliči stranu odměnili za to, že Janu Maláčovou vyměnila. Spíš je jisté, že by jim uškodila nějaká další šmardiáda. Dobrodruh se stranickou průkazkou, který by tuto funkci bral jako „výzvu“, by se asi nějaký našel, otázka je, jestli by nad stranou jen nezaklapl víko politické rakve.