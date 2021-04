ZVĚŘINA: Fašisti na Praze 6. Liberální demokracii nemohou propagovat totalitáři

Praha Ondřeji Kolářovi (TOP 09), starostovi Prahy 6, vadí Noční vlci. Na tom není nic divného, tahle partička proputinovských primitivů se líbí málokomu, možná čerstvý náměstek ministra vnitra Michal Hašek (ČSSD) se na věc dívá jinak, ale rozhodně v téhle zemi vládne většinově k Nočním vlkům odpor.

Projevit nesouhlas, či se případně vymezit jinak vůči počínání, myšlenkám či názorům kohokoli patří k demokracii. Proto tiskové prohlášení topky „Kolář (TOP 09): Noční vlci šíří putinovskou propagandu, v Praze nemají co pohledávat“ vypadá jako tuctový projev konjunkturálních protiruských nálad.

Ani náhodou. Pan Kolář to bere od podlahy, napsal primátorovi a ministrovi zahraničí dopisy, v nichž je žádá, aby se maximálně zasadili o to, aby žádná jízda Nočních vlků nebyla. Citujme z dopisu ministru zahraničí: „Coby starosta městské části, která má být touto akcí bezprostředně zasažena, žádám, abyste se maximálně zasadil o to, aby Praha, ale ani zbytek republiky, nemusely být svědky propagandistické jízdy pomahačů režimu, který v ničem nekoreluje s hodnotami, na kterých je postavena naše společnost. Nedovedu si představit, že země, která je založena na vládě práva a dodržování základních práv a svobod, bude nadále tolerovat krasojízdy spolku, který si právě o tyto hodnoty otírá podrážky.“ Za takový přístup k věci a za takovou rétoriku by se nemusel stydět ani Putin.

Panu Kolářovi uniklo, že k demokracii patří svoboda projevu i shromažďování a naposledy tu demonstrace zakazovali komunisti. Dnes naštěstí platí jen ohlašovací povinnost a tak každý může projevit veřejně svůj názor a světe, div se, i názor, který nesdílí starosta, pan papaláš. Právě tato skutečnost je dělící linií mezi námi jako demokracií a Ruskem jako neliberálním režimem. U nás je svoboda pro každého. Anebo není?

Je pozoruhodné, že strana chlubící se civilizovaností a ochranou lidských práv a svobod (TOP 09) ústy svého čelního představitele vyzývá reprezentanty samosprávy a státní správy k tomu, aby obcházely zákony a nějakou postranní cestou dosáhli zákazu Nočních vlků. To by se v právním státě dít nemělo.

Dnes by chtěl pan starosta zakazovat Noční vlky. Kdo bude další?