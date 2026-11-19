„Za žádné ze zjištěných pochybení nehrozí fondu postih nebo pokuta, není v rozporu se zákonem, nejde o porušení rozpočtových pravidel a nehrozí ani vracení žádných dotací,“ řekl pan Grolich. Převedeno do lidštiny: nikoho nemohou zavřít, nic se nebude vracet, tak je všechno v pořádku. Anebo když si vybavím text písně jedné předlistopadové undergroundové skupiny: Můj hnůj není fuj.
Ano, ale většina z těch, kteří se s tímhle fondem v minulosti setkali, si odnesla dojem, že v pořádku tam není téměř nic. Chce-li mít ministr alespoň nějakou záruku podstatné změny, jeví se kompletní výměna vedení jako adekvátní. Ale fungování fondu, do kterého vinaři musejí povinně posílat své peníze, pana Grolicha zjevně zajímá pouze okrajově, jemu leží na srdci hlavně to, aby si udržel funkci, případně získal další.
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Ministr odvolal Radu Vinařského fondu. Opozice navrhuje změny v jeho fungování
Ostatně jako čerstvý senátor již ohlásil, že chce být též místopředsedou horní parlamentní komory. Pro někoho to může být troufalé, senátorský nováček a rovnou chce dělat místopředsedu. Jenže panu Grolichovi je všechno málo, potřebuje další a další funkce.
Ještě tlustší hroší kůže
Když pirátský předseda Hřib kritizoval ve Sněmovně Andreje Babiše, použil nelichotivý termín „dotační feťák“, jaké označení by asi bylo adekvátní pro lidoveckého předsedu? V případě vinařského fondu je Grolichova obrana téměř roztomilá, za prvé si nedovede představit, že by na předsednické židli seděl za Jihomoravský kraj kdokoli jiný než on, a za druhé předstírá, že nejlepším bojovníkem proti nepořádkům je ten, kterému se ty nepořádky děly přímo před očima, takže je přeci připraven nedostatky napravit.
To ještě silněji vyvolává dojem, jako by opravdu celý fond byl jakousi mafií, která se odmítá podřídit kontrole. Mimochodem peníze jim posílá i stát, a proto má do hospodaření fondu co mluvit.
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Silný mandát, silná funkce. Jenže takhle Senát nefunguje, pane Grolichu
Mnohým z nás nebylo dlouho jasné, v čem jsou ti Grolichovi „noví lidovci“ noví, nyní, po pár měsících, už je to zřejmější. Pan Grolich jde po funkcích „jak slepice po flusu“ a pokud je nějaká ohrožena, dovede se postavit na odpor a ukázat svou zásadovost.
Takže lze vyvozovat, že jeho noví lidovci budou mnohem asertivnější než ti staří, budou mít ještě tlustší hroší kůži a funkce budou vymáhat mnohem tvrději. Velké množství příspěvků na sociálních sítích, tanečků, krátkých videí a další virtuální veteše má být kompenzací za to, že se už nikdy nebudou stydět za žádnou levotu a voličům ukážou, že co lidovec, to sekáč.
Lidovci rázně vpřed, čím víc funkcí máte, tolikrát jste pravými novými lidovci!