ZVĚŘINA: Hamáčkův bolehlav. Šmarda nabídl ČSSD méně ponižující řešení

Tak Michal Šmarda nabídl ČSSD, tedy hlavně Janu Hamáčkovi, cestu z prázdninové šlamastiky – už nechce být ministrem. Nový impulz dal prázdninovému sporu během víkendu Andrej Babiš, když po dvou a půl měsíce podpory ČSSD a jejího kandidáta na ministra obrátil o 180 stupňů. Na konci května jméno pana Šmardy donesl prezidentovi republiky s tím, že si přeje, aby byl tenhle pán ministrem kultury.

A o víkendu byl kandidát Šmarda najednou nekompetentní. Že je to nekonzistentní, že se to neshoduje s koaliční smlouvou? Ano. Ale hlava z toho rozbolela Jana Hamáčka.

Je to ale žel právě pan Hamáček, kdo si tuto situaci přivodil. Když vyměňoval prezidentova milce Staňka za prezidentova odpůrce Šmardu, zapomněl na skutečnost, že si to Miloš Zeman nenechá jen tak líbit. A prezident využil příležitosti i politické situace dokonale. Šmardu zablokoval – a ČSSD proti téhle svévoli schází protizbraň.

Teoreticky mohl premiér podat kompetenční žalobu na prezidenta, ale když po dvou měsících vyhodnotil situaci, přidal se na stranu Miloše Zemana. Nevyřčený předpoklad tohoto obratu je ten, že ve sněmovně existuje dostatečný počet poslanců, kteří by Babišovu vládu bez ČSSD při hlasování podpořili.

Pan Hamáček tedy, poté co kandidát Šmarda politicky neexistuje, nebude až tak ponížen při výběru kandidáta vhodného i pro Hrad. Důvod pro odchod ČSSD do opozice je sice principiální, ale pro voliče nepochopitelný a směšný: strana by odešla z vlády proto, že ministrem kultury měl podle ní být starosta Nového Města na Moravě, který to vlastně v posledku ani nechce dělat. Setrvání v kabinetu je zas ponižující proto, že by ještě zvýraznilo vliv, jaký prezident na ČSSD a vládu jako celek uplatňuje.

Předseda Hamáček zapomněl na oblíbenou průpovídku Vladimíra Špidly, že v politice jako ve fotbale je hřiště součástí hry. A stěžovat si, že vám zrovna svítí slunce do očí, vám nijak nepomůže. Navíc pan Hamáček od počátku věděl, že Miloš Zeman hraje rád silové hry.