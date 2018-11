ZVĚŘINA: Hasič pyrománek. Senátor Kubera se oddává ústavnímu kutilství

Praha Od svého zvolení do čela Senátu Jaroslav Kubera mluví o tom, jak je horní komora důležitá pro ochranu ústavy. V sobotním rozhovoru pro LN ji přirovnal ke sboru profesionálních hasičů, kteří jsou oceněni až v okamžiku, kdy začne hořet. To není špatný příměr, jen by neměl být následován úvahami o ústavním kutilství – které demokracii neprospívá.

Nápad, že by se měl zvýšit práh pro vstup do Poslanecké sněmovny z pěti na deset procent, je zjevně protiústavní a značně by ovlivnil výsledek voleb. Ostatně, pan Kubera se netají tím, že by z něj profitovala jeho ODS, dodejme, že též ANO a Piráti. Všichni ostatní by tratili a mnozí by se do sněmovny vůbec nedostali. Naštěstí se tahle připomínka dob, kdy ODS spolu s ČSSD chtěly upravit volební systém k obrazu svému, nejeví jako nebezpečná.

ODS zdaleka není tak silná jako tehdy a Ústavní soud by to zarazil. Už dnes malé strany trpí tím, že potřebují k zisku jediného mandátu daleko víc hlasů než ty velké. Zajímavé je, že desetiprocentní hranici pro vstup do parlamentu má Turecko. Když vezmeme v úvahu, že Turecko má též povinnou volební účast, mohl by tandem Kubera–Zeman objíždět republiku s heslem: Turecko, náš vzor.

Mimochodem, kde jsou ochránci demokracie z Václavského náměstí, když druhý nejvyšší ústavní činitel chystá takové zvěrstvo? Asi čekají, až to po Kuberovi zopakuje Babiš či Zeman – to se rozhořčeně opět sejdou s pocitem spasitelů.

Jaroslavu Kuberovi jeho přerod do role státníka zatím moc nejde, momentálně vypadá spíš jako pyroman, který se dal k hasičům a zakládá ohníčky proto, aby bylo vidět, jak pěkně umí hasit. Nebezpečná kratochvíle.