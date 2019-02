ZVĚŘINA: Hřib politikem. Vládní čtvrť je stále jen snem bdícího premiéra

PRAHA Pirátský primátor Zdeněk Hřib se ukázal jako překvapivě zdatný politik. Po středečním jednání s premiérem o vládní úřednické čtvrti v Letňanech totiž dokázal v novinách vygenerovat titulky hlásající, že Babiš se dohodl s Prahou. Samozřejmě to není pravda, žádná dohoda neexistuje, situace je stále stejná: zatímco Andrej Babiš chce vybudovat čtvrť pro deset tisíc úředníků, tak pražskému primátorovi se to nelíbí.

Vtip je v tom, že souhlas s premiérovým nápadem by si nechalo město královsky zaplatit, chce od státu úhradu dokončení městského okruhu za 60 miliard plus převod dvou nemovitostí do vlastnictví – Nemocnice Na Bulovce a kasáren v Karlíně, maličkost. A nádavkem má stát v Letňanech postavit novou nemocnici. Takové podmínky jsou natolik přemrštěné, že na ně obchodník Babišových zkušeností nemůže přistoupit, a s tím asi primátor počítá. Jako správný politik pak bude moci říci, že Praha nápad neodmítla, to jen stát se nechtěl patřičně revanšovat.



Na druhé straně ani Andrej Babiš asi není úplně nadšený z tohoto nápadu, jinak by nezačal jednat až s primátorem Hřibem, ale daleko dřív se svou stranickou primátorkou Krnáčovou. Kdyby Hřibova administrativa zdědila plány už rozpracované, s návrhem nějaké kompenzace pro hlavní město, bylo by pro nynější vedení Prahy obtížnější předkládat přemrštěné požadavky.

Na Hřibovu obranu je nutno poznamenat, že čtvrť, která by byla městem duchů po většinu času (přinejmenším víkendy a všechny večery) a do které by zavítal jen ten, kdo tam musí – buď za prací, nebo za úředními povinnostmi, je černou můrou každého primátora. Módním jazykem řečeno, byla by to taková luxusní vyloučená lokalita.

V plánech „odsunu“ úředníků je i vyprázdnění devadesáti vládních budov, ovšem které to mají být, neví ani vedení Prahy, ani veřejnost. Premiér Babiš je nezřídka líčen jako mág marketingu, avšak pomyšlení, že desítky vládních budov v centru začnou sloužit komerci, Pražany moc nenadchne.