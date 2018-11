ZVĚŘINA: Jak s ním pryč? Opozice nemůže čekat, že premiér opustí politiku

Praha Rodinná farma Čapí hnízdo se ukazuje jako zásadní problém Andreje Babiše. A to bez ohledu na to, jaká obvinění na jeho hlavu budou přidávat amatérští „vyšetřovatelé“. Už proto, že povaha nových obvinění je taková, že každý podle svého může premiéra považovat za cynického zlosyna i za oběť politicko-špiclovských intrik.

Nutno říci, že pro Andreje Babiše v tuto chvíli neexistuje cesta, jak se úplně a beze zbytku očistit. Jeho přítomnost v­ čele vlády vylučuje v očích podstatné části populace možnost, že by vyšetřování Čapího hnízda probíhalo férově. A protože je politika umění gest, bylo by učebnicově správné, kdyby Andrej Babiš odstoupil, jakkoli to může pociťovat jako křivdu. Je to totiž jediná cesta, jak se tohoto břemene zbavit, nechat policii a soudy, aby pracovaly.

Pokud tak neučiní, vystavuje se riziku, že se v průběhu následujících měsíců budou objevovat další a další obvinění, která zcela zkonzumují veškerou energii předsedy vlády. Ten pak pro samo úsilí udržet se ve funkci a neztratit sněmovní většinu nebude mít sílu ani čas na vládnutí. Natož na strategické plánování.



Státní zastupitelství a policie prověří, zda Andreje Babiše mladšího někdo unesl, či nikoli. Nesporně též existují kompetentní osoby, které mohou relevantně posoudit, zda je dotyčný psychicky zdráv, či nikoli. Též bychom měli střízlivě uvažovat o tom, zda máme brát za svatou pravdu vše, co mezi dveřmi řekl dvěma lidem, kteří jej natáčeli skrytou kamerou.

Předseda vlády je velice houževnatý muž a patrně jej čerstvé spekulace neoddělí od funkce, už vůbec ne poněkud invalidní opozice. Nicméně, pokud by v sobě našel sílu k rezignaci, ptejme se, co by se stalo následně. Pokračující vládní většinu by opozice bombardovala obviněními, že ji ze zákulisí řídí majitel agro-mediálního impéria.

Jediný způsob, kterým by Andrej Babiš ukojil přání konkurence, je rezignovat na politiku jako takovou a pak se odstěhovat někam hodně daleko. A­ ani to by mnohým nestačilo. Dnes totiž část politické elity pracuje podle náramně jednoduchého receptu: za všechno špatné může Babiš, ten estébák (jako by byl jediný a nejdůležitější v socialistickém Československu) a oni stojí na straně demokracie, pravdy a­ dobra. Kdo pochybuješ, jsi zaprodanec.

Andreje Babiše se jeho političtí soupeři mohou zbavit jediným spolehlivým způsobem, buďto jej porazí ve volbách, anebo sestaví sněmovní většinu bez něj.