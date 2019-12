ZVĚŘINA: Jak se na topku volá. Alternativa k Babišovu vládnutí skomírá

PRAHA V pondělí večer vyjádřil krajský výbor TOP 09 nedůvěru pražskému pirátskému primátorovi Zdeňku Hřibovi. Metropolitní koalice se sice ještě nerozpadá, ale nastane přinejmenším dohodovací řízení.

V nezaujatém pozorovateli tahle topácká akce nutně vyvolá pocit, že sleduje odvetu vůči Pirátům za netaktní výroky Jakuba Michálka, vyslovené v pátek na adresu jejich strany. On totiž pan Michálek je nejen předsedou poslaneckého klubu své strany ve sněmovně, je též životním partnerem nedávné šéfky pražského pirátského zastupitelského klubu Michaely Krausové. Ta se proslavila zejména natáčením erotických videí, tajnými schůzkami s představitelem reklamní firmy angažované v Praze a nevybíravým hodnocením spolustraníků. Jistý osobní osten tak v počínání topky nalezneme. TOP 09 má důvodů k revanši víc, například fakt, že pražští Piráti odmítli zveřejnit zprávu bruselských auditorů o čerpání evropských fondů. Dali na radu právníků a respektovali požadavek na důvěrnost zprávy, tím koaliční partnery rozzlobili. Zde je na místě klást si otázku, kdo asi zprávu předal do spřátelených médií?

Co tedy primátor Hřib provedl? Prý nedostatečně řídí hlavní město a neplní koaliční program zejména v otázce bydlení. O primátorově (ne)kompetenci se vyprávějí legendy od samého počátku, tak proč se topka probudila až nyní? Vždyť pan Hřib dokázal Prahu vymanit ze spárů nesympatické čínské pandy a na znamení lepších časů zoo dostane luskouna. Protičínští topáci musejí jásat, nadšené davy příznivců hmyzožravců a TOP 09 jistojistě vbrzku zaplaví Prahu.

A nyní vážně. TOP 09 má v hlavním městě své nejviditelnější a jediné opravdu důležité exekutivní angažmá. A nedaří se ji. S dopravou ani bydlením v koalici nehnuli o píď a všichni koaliční partneři se veřejně vzájemně osočují, navíc od počátku koalice se opakovaně spekuluje o primátorských ambicích Jiřího Pospíšila. Chce-li topka přeformátovat pražskou koalici, měla by si vybrat trochu důstojnější záminku, nicméně je to legitimní postup. Je však na místě připomenout pražským topákům, že pro značnou část veřejnosti vytvářejí obraz toho, jak se bude vládnout s „demokraty“ a bez Babiše v celé zemi. To, co předvádějí, nebudí nadšení.