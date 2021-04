ZVĚŘINA: Jako firmu. Přes posměch odchází Blatný se vztyčenou hlavou

Praha Kdyby byl býval Jan Blatný manažerem a ministerstvo zdravotnictví nějakým podnikem, pak by se na konci října 2020 musel premiér, který chce řídit stát jako firmu, setsakramentsky snažit, aby jej do funkce přilákal. A po pěti měsících by si Blatný z takové práce odnášel pořádný ranec peněz jako zaslouženou odměnu.

Zeman jmenoval Arenbergera ministrem zdravotnictví. Blatný je podle něj zodpovědný za zemřelé na covid Jan Blatný se stal ministrem zdravotnictví v okamžiku, kdy to nechtěl nikdo dělat, epidemie sílila a důvěra ve stát i vládu byla mizivá. Odchází jako ten, který zkrotil další vlnu covidu, respektovala jej i opozice a hlavní starostí příštího ministra nebude odvracení kolapsu nemocnic, ale co nejrychlejší očkování.

Jan Blatný nastupoval do pozice ministra jako lékař s jasným úkolem, premiér mu slíbil, že nebude do chodu instituce zasahovat, a vlastně proto také jako ministr skončil. Po celou dobu se potýkal s nepřízní médií i kolegů, mnohokrát byl vysmíván. Třebas i proto, že jako signatář Milionu chvilek svůj podpis petice zapíral, a pak byl hlupáky označován za bezpáteřného premiérova lokaje. Už i tihle lidé snad pochopili, že Blatný sloužil ve funkci jedině státu a společnosti, a nikoli politickým zájmům. V tomhle punktu to nebude mít jeho následník vůbec snadné.

Blatný není mistr komunikace a občas se mu povedla pořádná bota, viz. řeči o tom, kolik lidí zemřelo na covid a kolik s covidem, další komplikaci si vyrobil, když jej opustili klíčoví pracovníci na ministerstvu a jeho tým prořídl. Nicméně připisoval si i úspěchy, svým korektním a trpělivým jednáním si ve sněmovně nakonec vysloužil i uznání opozice a spolupráce s nejrůznějšími nezávislými týmy expertů přinesla konsenzuální postupy. Babiš si večer na Úřad vlády předvolal i Plagu. Předtím se bavil s Nacherem Právě dobré vyhlídky zlomily ministrovi vaz. Premiér chce někoho, kdo s ním bude konzultovat, bude naslouchat a kdo bude ochotný přistoupit na jeho „zachraňovací“ marketing. Na tohle Blatný přistoupit nemusel, stejně jako na konzultace ohledně dalšího rozvolňování.



Přes chyby, které může někdo ministrovi Blatnému vytýkat, si nevedl zle. Můžeme říci, že uspěl, přinejmenším ve srovnání s bezprostředními předchůdci.