ZVĚŘINA: Jejda, Letná. Milion chvilek úkoluje už i opozici

Praha Iniciativa Milion chvilek pro demokracii odhalila včera část programu své demonstrace 16. listopadu. Je to v současnosti jediná politická síla, která je schopna shromáždit velký počet občanů k protivládnímu protestu. Proto je s jejich iniciativou spojeno velké očekávání.

Přestože se staví do role nepolitické občanské iniciativy, úkoluje nejen prezidenta a premiéra, od kterých požaduje demisi, ale též už i opozici. A opozice to nemá lehké, má prý do roka a do dne představit taková opatření, aby u voleb nepropadaly hlasy voličů.

Voliči malých stran jsou opravdu biti, malé strany potřebují k získání mandátu víc hlasů než velké, to je dáno jednak pětiprocentní klauzulí pro vstup do sněmovny a přerozdělováním takto propadlých hlasů a pak rozdělením republiky na nestejně velké volební kraje. Odstranění nerovnosti lze dosáhnout tím, že republika bude jedním volebním obvodem a zrušíme hranici pro vstup do sněmovny. Jen nevíme, zda si vůdci Milionu chvilek položili otázku, k čemu tato omezení slouží a proč je zákonodárci zavedli a zda nejsou náhodou užitečná. Patrně si tuto otázku nepoložili, prostě si to přejí. Kdyby se jejich požadavek vyplnil a v nějaké příští sněmovně by se ocitlo dvanáct nebo šestnáct stran a hnutí, takže parlament bude do značné míry paralyzován, zvýšilo by to frustraci občanů i jejich nenávist vůči politikům. Tohle si chvilkaři opravdu přejí?

Vůdce iniciativy Mikuláš Minář řekl, že svou veřejnou aktivitu hodlá provozovat léta, klidně desítky let. To je chvályhodné a nepochybně to myslí dobře. Otázkou je, zda náhodou ve svých příznivcích nevyvolává pocit, že iniciativa je nadřazena politice a má politiky úkolovat, když už je jejich „hlídacím psem“. Dále je pak na pováženou, zda nereálnými požadavky jen nepovzbuzuje poptávku po demonstracích. Zkrátka pan Minář a jeho společníci vypadají jako skupinka televizních evangelistů, která si pěstuje věrné frustrované publikum, aby měla další desítky let životní náplň. Nic proti tomu, žijeme ve svobodné a demokratické zemi.

Nechuť chvilek jít do politiky a zároveň snaha politiku řídit je svérázným příspěvkem k dalšímu pokřivení tuzemského prostředí. Bez politiků se nic nenapraví.