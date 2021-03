ZVĚŘINA: Junior to zabalil. Václav Klaus mladší odchází z politiky. Zatím

Největším handicapem politické kariéry Václava Klause mladšího byl jeho otec. Klaus mladší nikdy nevykročil z jeho stínu, ať už proto, že s ním vždy spolupracoval, nebo proto, že zatím neměl příležitost samostatně vyniknout. Nyní, když odtroubil volby s politickou stranou, kterou sám založil, už toho nedosáhne. Zároveň ale ukazuje, nakolik je realistou.

Nepůjde do prohrané bitvy, nezmaří peníze na kampaň, jež nepřinese mandáty, a nenechá hlasy svých voličů propadnout. Raději si dá přestávku. O osudu Trikolóry není nutné dlouze spekulovat, nejpozději na podzim narazí do zdi nezájmu voličů. Ruce si může mnout hlavně Tomio Okamura, k němuž opuštění trikolóristé nejspíš zamíří. A že Trikolóra není stranou jednoho muže? Povídali, že mu hráli.

Sledujeme opravdu konec Václava Klause mladšího ve veřejném životě? Nikoli, jedenapadesátiletý Klaus je zoon politikon, tedy člověk cítící se ve veřejné debatě jako ryba ve vodě. Lze tedy čekat, že v sobě po nějakém čase najde novou energii a do agory se vrátí. Je módou sezony Klausem mladším pohrdat pro jeho nacionalismus, či dokonce xenofobii, vymezovat se vůči jeho odporu k Bruselu. Takoví politici tu budou i bez VK mladšího, přinejmenším do té doby, než přestane být vše, co přichází z EU, mainstreamem bezmyšlenkovitě adorováno a vydáváno za jediné správné a možné.

Pozor, s juniorem neodchází z politiky žádný rytíř na bílém koni, který hájí minoritní názor z čirého idealismu. Spíš pragmatik, jenž si spočítal, kde má největší šance. A že se přepočítal, ukazují průzkumy. Klaus může pobývat na čas mimo politiku, stejně jako si to naordinoval Miroslav Kalousek. Může jim to pomoci, protože lidé rádi zapomínají na to špatné a adorují minulost.

S Klausem mladším odchází politik „starý“, tedy přívrženec tradičního pravolevého dělení. A jak to tak vypadá, o vítězství se v podzimních volbách poperou neideologické améby: „staří noví“, tj. ANO s „novými novými“ Piráty. Tradiční ideologové budou jen paběrkovat.