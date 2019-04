ZVĚŘINA: Každému lékárnu. Čím kratší je cesta léku za pacientem, tím lépe

Lékárníci pláčou, že velcí utlačují malé a že lékáren, které patří drobným soukromníkům, ubývá. Čísla vypovídají něco trochu jiného. Zatímco v roce 1990 bylo lékáren jen asi 950, od roku 2010 jich stabilně registrujeme cca 2500, tedy jich připadá 33 na každý okres.

Nepochybně se mění jejich vlastnická struktura a rostou zejména řetězce a též jejich síť není zrovna rovnoměrně rozprostřena. Stát dokonce v minulých letech uvažoval o tom, že prostřednictvím zdravotních pojišťoven podpoří venkovské lékárny v malých sídlech. Potíž je v tom, že kritériu dotace, tedy dostupnosti lékárny nad dvacet minut jízdy autem, žádná obec nevyhověla. Není tedy koho dotovat a na trhu je naopak nedostatek farmaceutů.

Neznamená to ovšem, že by situace byla bez problémů. Venkov, aby se ještě víc nevylidňoval, by měl poskytovat nějaké řešení i těm, kdo z nějakého důvodu nemohou cestovat oněch dvacet minut. Řešení se nabízí a je jím elektronický recept – ideální prostředek, který umožní posílání léků k pacientovi. Funguje to v zahraničí, proč by nemohlo u nás? Inu nemohlo proto, že poslanci to nechtějí. Odmítají to i lékárníci, kterým je dnes masově úplně jedno, zda vyzvedává léky pro babičku vnučka, či soused. Ovšem proti tomu, aby se mohly léky posílat, protestují, kontakt lékárníka s pacientem je prý důležitý.

Povídali, že mu hráli, od začátku do konce jde o peníze – lékárníkům, řetězcům i nemocnicím. Co je prosím pěkně špatného na tom, že by si distribucí léků, například přes internet (legální a státem kontrolovanou), namastil kapsu někdo jiný než lékárník či majitel řetězce lékáren? Účelem systému je snad spolehlivá distribuce léčiv od lékaře k pacientovi, nikoli sladký život majitelů lékáren. Přístup ke zdraví se za posledních padesát let radikálně změnil a společnost chápe veškerou péči, například léky, mnohem konzumněji, než si připouštějí lékaři a lékárníci. Aniž hodnotíme, zda je to dobře, či špatně, je to fakt, se kterým už nikdo nehne, hlavně ne ve jménu vlastního zisku.