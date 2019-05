ZVĚŘINA: Kellnerem nakrmený Senát. Kubera nám dluží odpověď

PRAHA V pondělí se sešel předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) s nejbohatším Čechem Petrem Kellnerem. Prý spolu jednali o bezpečnosti telekomunikačních sítí. To by nebylo nic divného, kdyby podnikatel Kellner komunikoval jako jiní, s médii i s politiky.

Jenže pan Kellner důsledně mlčel, naposledy svou nechuť veřejně vystoupit dal najevo, když jej vyzvali senátoři, aby si s nimi přišel promluvit o spolupráci s čínskou firmou Huawei.

Tehdy ústy Vladimíra Mlynáře (ředitel komunikace Kellnerovy investiční skupiny PPF - pozn. red.) na obrazovce veřejnoprávní České televize odmítal něco takového připustit. Pan Mlynář se mohutně snažil znevěrohodnit senátora Pavla Fischera (nestraník) i jeho požadavek na takovou schůzku s tím, že není potřeba pana Kellnera obtěžovat, protože je „jen“ akcionář.



V pondělí to přestalo platit. Jenže pan Kellner se nesetkal se senátory a neodpovídal na jejich otázky, jak by bylo záhodno, ale jen s jedním jediným. S předsedou Kuberou, který o schůzce ex post informoval a neřekl nic konkrétnějšího, než že se oba pánové dojemně shodli na závěru, že je vše v pořádku.

Pro pana Kellnera to bylo výhodné, pan Kubera neměl žádné všetečné dotazy a oba si notovali. Ostatní senátoři mají smůlu, Petr Kellner jim může vzkazovat, že přeci jejich požadavku vyhověl a že není důvod se scházet, když už mluvil s panem senátorem Kuberou.

Bezpečnost telekomunikací je příliš vážným tématem na to, abychom mohli nechat jediného senátora „řešit“ tento problém za celou horní komoru. Pan Kellner by měl přijmout pozvání senátorů a senátor Kubera by na něj měl v tomto smyslu naléhat, když už si tak rozumějí.

Jinak to totiž bude vypadat jako pěkné divadélko inscenované firmou PPF, které má jediný účel: aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Konkrétně, aby se senátoři a veřejnost nic nedověděla a aby se zároveň požadavku Senátu vyhovělo. Sehrál zde pan předseda Kubera jen roli takzvaného užitečného idiota, anebo je to z jeho strany záměrná spolupráce s nejbohatším Čechem?

Dluží nám odpověď. Z pana Kellnera nemáme nárok nějaké odpovědi vymáhat, z voleného zástupce lidu ano. Jaroslav Kubera je obvykle dost upovídaný, nechť nemlčí, visíme mu na rtech.