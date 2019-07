ZVĚŘINA: Kocourkovský most. Praha opět předběhla v péči o památky celý svět

Patnáctého července v noci posprejovali dva Němci pilíř pražského Karlova mostu, místní obyvatelé si toho všimli, přivolali strážníky a následně byli pachatelé ve zkráceném řízení 18. července potrestáni. Dostali podmínku, byli vyhoštěni, museli zaplatit za trest 100 tisíc korun a ještě náhradu škody 40 tisíc korun.

Od počátku jsme byli ujišťováni Technickou správou komunikací (TSK), která má most na starosti, že je nutné postupovat co nejrychleji, protože jinak by graffiti mohlo v pískovci zanechat stopy. Také jsme se dověděli, že restaurátorský záměr musí být schválen památkáři, a to z pražského magistrátu i generálního ředitelství Národního památkového ústavu. Na druhé straně se od počátku vědělo, jakou barvu vandalové použili, protože se je povedlo chytit se sprejem v ruce.

O to větší bylo překvapení, že se s likvidací začalo až v sobotu 27., a to přípravnými pracemi. Než ale mohlo v pondělí začít plánované skoro třítýdenní odstraňování naplno, graffiti kdosi přes noc vyčistil. TSK nás ujišťuje, že neodborně a že mostní pilíř musí dočistit restaurátor. Snad se povede most zachránit. Policie začala po „pachatelích“ pátrat, co jim hrozí, netušíme, možná maření úředního výkonu.

A tak do roka a do dne čekejme v okolí mostu o několik desítek kamer navíc a někdy, nejpozději na přelomu let 2020/2021, se dozvíme, zda a případně jakou látkou byl most neodborně vyčištěn a co mu hrozilo. Lze s úspěchem pochybovat, že celá tahle šaráda vyjde na pouhých 40 tisíc korun, protože důkladnost a odbornost, s jakou o most pečuje náš „moderní“ stát a obec, zdaleka převyšují úsilí, jež tomuto problému věnoval technologický laik Karel IV., stavitel mostu.

Pokrok nezadržíme, takže se můžeme těšit na to, že si Praha pořídí tým odborníků, kteří budou vyhodnocovat, zda ušpinění památky, třeba od psí moči, budou smět neodborně čistit laici, anebo se povolá certifikované komando, které danou památku „rychle zachrání“.