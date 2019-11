ZVĚŘINA: Konečně prevence. Máme plán na boj s chronickými nemocemi

A konečně se nám podařilo snížit na polovinu sklerózu děda Vševěda. Tímto konstatováním z pera badatelů Smoljaka a Svěráka lze nejlépe přiblížit obtížnost úkolu, který si dalo ministerstvo zdravotnictví. Do deseti let snížit na polovinu počet rizikových pijáků, což nelze dosíci ani zavedením diktatury či prohibice. Když si vezmeme, že rizikově v současnosti konzumuje alkohol podle některých odhadů až milion a půl našinců, pak je to úkol věru herkulovský.

Aby bylo jasno, nikdo nechce ironizovat preventivní program ministerstva zdravotnictví, spíš se ptejme, zda lze takový závazek splnit. Preventivní programy jsou dlouhodobě účinné a jsou vlastně i nejlevnějším způsobem, jak bojovat proti řadě onemocnění. Jejich potíž tkví v účinnosti. ZVĚŘINA: Odboráři u Chlumce. Stávka škol rozhodně veřejnost nevyburcovala Například u rizikového pití nebo u diabetu bojujete hlavně s mentalitou dotyčného. Je prokázáno, že i nevelký úbytek na váze může zmírnit cukrovku druhého typu. Ale přimějte někoho, aby zhubl, když mu stačí vzít si prášek a problémy nepociťuje. U alkoholu je to ještě těžší, zatímco cukrovka je nemoc, jejíž existenci nikdo nezpochybní, rizikové pití alkoholu považuje za lékařský výmysl každý druhý.

Nejprve je tedy nutné vzbudit v nás konzumentech ostražitost vůči alkoholu. Zde má osvěta svou nezastupitelnou roli. Pochybnosti se však přímo vnucují, když si představíme 46 "mediátorů podpory zdraví“, kterak ve vyloučených lokalitách přemlouvají místní osazenstvo, aby nepodléhalo démonu alkoholu a drogám, protože za střízliva je pohled na vlastní bezvýchodnou situaci zdravější. Možná lze najít způsob, jak vysvětlit lidem na okraji společnosti, že pití jim škodí, ale bez synchronizované pomoci v oblasti bydlení, zaměstnanosti a třeba školní docházky dětí to velký efekt nepřinese. ZVĚŘINA: Kartička ODS. Po opravdové zelené politice existuje poptávka Na jednu skupinu obyvatel dlouhodobý plán zapomíná. Na těch cca jeden a půl milionu spolubližních, kteří mají s pitím problém aktuálně. Určitě se všichni od zítra nezmění a nepřestanou, ba ani přestat nebudou chtít. Jenže, když bude chtít změnit svůj život jen desetina z nich, je to 150 tisíc lidí, kteří by potřebovali odbornou pomoc a asistenci. S jejich léčbou plán nepočítá. Takže máme další návod na světlé zítřky, který se nenechá rušit „podružnostmi“.