ZVĚŘINA: Kontrolovat, nevěřit. Od samotestů nám nebezpečí nehrozí

Odborník se vždy na realitu dívá objektivem své specializace, proto také iniciativa Sníh, epidemiolog Rastislav Maďar či viroložka Ruth Tachezy kritizují uvolnění, které posvětilo ministerstvo zdravotnictví vedené Adamem Vojtěchem. Expertům vadí, že testy nejsou stejně validní a že samotesty, případně čestná prohlášení lze bez velké námahy falšovat.

To je vše jistě pravda. Nicméně pokud bychom vyhlédli na ulici, zjistíme, že respirátory už se nosí (a to nikoli stoprocentně) jen v supermarketech a v dopravních prostředcích. Hospody, ulice, sportoviště, zde všude si téměř všichni užívají bez respirátorů. A disciplinovaných bude stále méně, jak s úbytkem výskytu covidu, tak s rostoucím počtem očkovaných.

Každý očkovaný totiž získává pocit bezpečí a má pochopitelnou touhu začít se chovat jako před pandemií. A to nikomu vyčítat nemůžeme, právě naopak, motivací k očkování je pro drtivou většinu populace právě touha vrátit se k praxi před covidem. Odborníci by nám určitě vysvětlili, že se nikdy před rok 2020 nevrátíme a četná omezení s námi zůstanou. Dost možná ano, ale pocit všudypřítomné kontroly je pro mnohé z nás velice nepříjemný. Proto je návrat ke stavu, že stát svým občanům věří, správný a žádoucí.

Na druhé straně by ale měly být postihy za nedodržení pravidel, avšak pravidel jednoduchých a srozumitelných. Tenhle týden se vám mohlo stát, že jste šli na koncert vybaveni povinným PCR testem a hodinu před akcí jste se dověděli, že vláda pravidla zmírnila. Bude-li snadné zapamatovat si, proč a kdy se máme testovat či omezovat, tak to budou lidé víc dodržovat. A jestli se podaří potrestat i někoho za úmyslné šíření nakažlivé nemoci, může to mít odstrašující preventivní efekt.

Víme, že epidemie se může vrátit, ale jsme připravenější než před rokem. Do konce léta může být očkovaná většina z nás, testujeme v míře před rokem nevídané a každý ví, jak by se měl chovat, abychom odvrátili lockdown.