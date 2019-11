ZVĚŘINA: Lunatičtí kádrováci. Okupační stávka se nepovedla, ale odhalila choutky

PRAHA Demonstrovat na univerzitní půdě za klima a proti rektorovi Tomáši Zimovi, který byl členem KSČ do roku 1990 a který chtěl „prodat univerzitu Číňanům“, je snadné. A přeci to lze zvrtat, navíc těsně před třicátým výročím listopadového sametu. Demonstrující studenti se jistě cítí neméně oprávněni jako jejich předchůdci v listopadu 1989, strhnout však na svou stranu veřejnost, ba ani většinu kolegů se jim nepovedlo.

Inu, když už chcete bližní moralizovat a kádrovat, musíte být připraveni na to, že vás bude okolí kriticky posuzovat. Žel demonstrující se chovali natolik chaoticky, že vedení fakulty, ačkoli stávce nekladlo žádné překážky, nemělo první den do večera s kým jednat. Pak už se demonstrující vzpamatovali. Každopádně jako ukázka chaotické přímé demokracie stávka nemohla zafungovat negativněji.



Je roztomilé, když dnešní studenti srovnávají situaci s tou před třiceti lety, ale před třiceti lety byl takový nedělňátkovský přístup k demonstracím nemyslitelný. A že něco málo na fakultě demonstranti poškodili či rozmlátili? To by se nemělo zveličovat, je to normální, stává se to a dělo se to při demonstracích vždy. Netaktický je způsob, jakým se demonstranti (a bylo jich jen pár desítek) konfrontovali s rektorem Zimou. Ve zkratce: odstup, nebo zemři, bavit se s tebou nebudeme. Výsledný dojem – studenti o argumenty nestáli, chtějí slyšet jen sebe. Podle toho demonstrace dopadla. I tento „dialog“ lze ale též chápat jako demonstrační folklor.

Horší je „logika“, se kterou kádrují demonstrující firmy, jež smějí a nesmějí přispět univerzitě. A nejde tu prosím o jednu konkrétní firmu, ale o princip. Prý je nepřijatelný sponzoring Home Creditu, protože jeho majitel Petr Kellner sponzoruje též Institut Václava Klause a Václav Klaus popírá klimatickou změnu. Ano, to už jsme zažili, i na univerzitě. Tebe, milý uchazeči, nepřijmeme, protože děda byl kulak a tví rodiče nejsou ve straně. Vítejte ve světě aktivistů.